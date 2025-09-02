Crean en Colombia centro especializado para fortalecer la formación de los docentes

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) puso en marcha, junto a la UNESCO y el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC), el Centro de Desarrollo de Capacidades en Pedagogías Universitarias para el Cono Sur. El rector de la institución, Jaime Alberto Leal, explicó que este espacio surge de la necesidad de fortalecer la formación de los docentes frente a los retos que imponen la sociedad del conocimiento, las tecnologías emergentes y la evolución de los modelos pedagógicos.

El nuevo centro se enfocará en tres ejes principales: investigación pedagógica, desarrollo y comprensión de tecnologías como la inteligencia artificial en apoyo a la labor docente, y la incorporación de la neurociencia y la neuropedagogía para mejorar las prácticas de enseñanza y aprendizaje.

“Queremos ofrecer a los docentes herramientas que les permitan motivar a los estudiantes, generar buenas prácticas y fortalecer los procesos de aprendizaje a partir del conocimiento de la mente humana”, señaló el rector Leal.

UNAD y UNESCO presentan el Centro de Desarrollo de Capacidades en Pedagogías Universitarias para el Cono Sur X: @UniversidadUNAD

De acuerdo con la UNAD, se espera que el centro tenga un impacto directo en la cualificación de los profesores, lo que contribuirá a mejorar indicadores de permanencia y motivación de los estudiantes en América Latina y el Cono Sur. El objetivo es promover una educación más integral, centrada no solo en el dominio de conocimientos, sino también en valores como el respeto y la dignidad.



¿Cómo está la educación en Colombia?

En relación con la situación de la educación en Colombia, Leal reconoció que el país enfrenta un déficit educativo que se refleja no solo en los resultados de pruebas internacionales, sino también en la desmotivación de niños y jóvenes frente al valor mismo de la educación.

“Hoy los desafíos pasan por transformar de manera radical la organización del sistema, los modelos pedagógicos y los roles de los docentes, quienes deben ser los primeros en invitar a los estudiantes a ver la educación como un eje de transformación de sus vidas”, aseguró.

El Centro de Desarrollo de Capacidades en Pedagogías Universitarias se consolida así como un proyecto internacional que busca aportar soluciones a los retos educativos actuales y futuros, en un escenario de cooperación entre Colombia, América Latina y el Cono Sur.