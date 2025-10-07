En vivo
Curso gratis de inteligencia artificial para docentes en Colombia: cómo inscribirse

Curso gratis de inteligencia artificial para docentes en Colombia: cómo inscribirse

Este espacio de formación en inteligencia artificial está diseñado para fortalecer las habilidades de los profesores frente a los cambios tecnológicos que están transformando la educación a nivel mundial.

Foto: ImageFx
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de oct, 2025

En medio de los retos que plantea la inteligencia artificial (IA) en la educación, los docentes colombianos podrán acceder de manera gratuita a conferencias internacionales enfocadas en enseñanza digital, sostenibilidad e innovación pedagógica.

Fechas del curso sobre IA para docentes

Del 9 al 11 de octubre, el British Council realizará la conferencia global virtual “Global Voices, Future Focus” (Voces globales, enfoque en el futuro). Este espacio de formación está diseñado para fortalecer las habilidades de los profesores frente a los cambios tecnológicos que están transformando la educación a nivel mundial.

Lanzan el primer asistente de inteligencia artificial para el sector inmobiliario en Colombia
Lanzan el primer asistente de inteligencia artificial para el sector inmobiliario en Colombia
Foto: ImageFx / suministrada

El evento es abierto a docentes de todos los niveles educativos y se desarrollará de forma virtual, requiriendo únicamente un dispositivo con conexión a internet.

Temas de la conferencia sobre IA: enseñanza digital y sostenibilidad

Durante los tres días del evento, expertos internacionales compartirán herramientas prácticas sobre:

  • Uso de IA en el aula
  • Gestión de clases multilingües
  • Desarrollo de habilidades del siglo XXI
  • Incorporación de la sostenibilidad en la enseñanza

Felipe Villar, director del British Council en Colombia, destacó: “Queremos invitar a todos los profesores de Colombia a ser parte de esta celebración global. Es una oportunidad única para acceder gratuitamente a ideas y conocimientos de expertos en educación y tecnología.”

Inteligencia artificial_Grok.jpg
Inteligencia artificial
Foto: creada con IA Grok

Programa día a día de curso gratis de IA en Colombia

  • 9 de octubre: desarrollo profesional docente, herramientas digitales, inteligencia artificial aplicada al aula y proyectos de narración digital.
  • 10 de octubre: enfoques multilingües, gestión de clases diversas, pensamiento de diseño y habilidades del siglo XXI.
  • 11 de octubre: sostenibilidad, educación ambiental, resolución de problemas y dinámicas para fomentar la participación oral de los estudiantes.

Según Michael Connolly, director de Inglés y Educación Escolar del British Council: “Esta jornada es una oportunidad para conectar, inspirar y empoderar a los educadores que hoy enfrentan el desafío de enseñar en un entorno digital cambiante.”

Cómo inscribirse al curso gratis sobre IA para docentes

Los docentes interesados pueden inscribirse gratuitamente a través del sitio oficial del evento, y acceder a las transmisiones en vivo por Zoom, YouTube y Facebook del British Council.

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos globales por fortalecer las competencias digitales de los docentes y promover una educación más inclusiva, sostenible y adaptada a las necesidades del siglo XXI.

