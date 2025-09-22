¿Hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial? Experto habla de “control de realidad”

Alberto Fernández Gibaja, oficial de programa senior IDEA, habló sobre uno de los temas más debatidos actualmente, el alcance de la inteligencia artificial (IA) en los procesos electorales y políticos en el mundo.

En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, el experto subrayó que, si bien la IA es un tema "complicado" que está "evolucionando constantemente", la necesidad de “rebajar el miedo existente sobre el impacto que va a tener la inteligencia artificial en la selección”.

Señaló que, hasta ahora, el temor sobre un cambio radical impulsado por la IA no se ha materializado en grandes contiendas. Hizo notar que, a principios de 2024, existía mucha preocupación global por el peligro de la IA en los procesos electorales, pero "pasó 2024 y no vimos ninguna elección concretamente donde el resultado lo cambió la inteligencia artificial".



La IA es una herramienta, no un revolucionario electoral

Para el experto, la IA debe verse como una herramienta adicional, no como una tecnología que lo transforma todo. Explicó que la inteligencia artificial simplemente "se ha sumado a una serie de métodos y herramientas que existen para luchar por quién controla la información, quién controla la realidad".

Esta es una lucha fundamental "por controlar la realidad o por imponer una propia realidad", donde la IA es solamente "un método más, no es no la tecnología que lo cambia todo".



Inteligencia artificial Foto: ImgFX, referencia

Cuando se le presenta el caso de Rumanía, donde las elecciones fueron anuladas, Fernández recalcó que el problema de fondo no fue la tecnología en sí misma, sino el dinero. Él aseguró que "lo que pasó en Rumanía fue un problema de financiamiento político".

El candidato que ganó la primera ronda de elecciones había declarado que su campaña era orgánica, sin gasto, pero las autoridades descubrieron que "alguien había estado pagando a influencers, alguien había estado con comprando cuentas en TikTok, alguien había estado pagando".

Publicidad

Uno de los puntos clave del que habló el experto fue la dificultad de la IA para modificar las intenciones de voto. Aunque la creación de narrativas falsas mediante IA sea posible, Fernández enfatizó que realmente la influencia es muy difícil”.

Más que cambiar las decisiones electorales de la población en general, la IA tiene el efecto de la acentuación y la polarización. La manipulación del sistema informativo, que ahora incluye la IA, genera una “competición de realidades”, según dijo.

En ese sentido, manifestó que los métodos de manipulación y polarización no son nuevos. De hecho, esta dinámica "se puede hacer sin inteligencia artificial". La generación de imágenes falsas o engañosas (como las que se podrían ver en Colombia) "se pueden generar con Photoshop”.

