Incómodo momento: gafas con IA de Mark Zuckerberg fallan en vivo

Lo que debía ser un evento para mostrar el potencial de la inteligencia artificial integrada en productos de consumo terminó convirtiéndose en una incómoda exhibición de fallos tecnológicos.

Las gafas, que incorporan inteligencia artificial y están diseñadas para asistir al usuario en tiempo real, protagonizaron varios errores en plena demostración. Acompañado del chef Jack Mancuso, Zuckerberg intentó mostrar las capacidades del dispositivo preparando una salsa coreana con ayuda de la IA. Sin embargo, la demostración tomó un giro inesperado cuando las gafas ignoraron completamente la solicitud de guiar la receta, limitándose a enumerar los ingredientes sin ofrecer ningún paso del procedimiento.

Ante la falta de instrucciones, Mancuso preguntó: “¿Qué hago primero?”, sin obtener respuesta inmediata. Tras un prolongado silencio y un segundo intento, la IA respondió erróneamente que la base de la salsa ya estaba lista. “¿Qué hago primero?”, insistió el chef, provocando risas entre los asistentes. El sistema finalmente sugirió rallar una pera para una preparación que aún no había comenzado. Mancuso, visiblemente desconcertado, culpó a una posible falla de conectividad. “Tal vez el wifi no está funcionando bien”, comentó, cediendo la palabra a Zuckerberg.

Pero los problemas no acabaron ahí. El propio Zuckerberg intentó realizar una videollamada utilizando las gafas junto a un brazalete inteligente, otro de los productos estrella del evento. El intento fracasó en cuatro ocasiones consecutivas, dejando al empresario en una situación embarazosa frente al público. Nervioso y con una sonrisa forzada, se limitó a decir: “No sé qué decirles”, antes de ofrecer una disculpa y atribuir las fallas a una supuesta mala conexión inalámbrica.



“Ensayamos esto cien veces”, bromeó Zuckerberg, tratando de restar importancia a lo sucedido. “Nunca sabes lo que puede pasar el día del evento”, agregó, mientras el público se mantenía en silencio.

A pesar del accidentado lanzamiento, Meta confirmó que las gafas estarán disponibles para la venta a partir del 30 de septiembre, con un precio inicial de $799 dólares. La compañía sostiene que tanto las gafas como el brazalete forman parte de su visión para el futuro de la tecnología personal, donde la inteligencia artificial desempeñará un papel central en la vida cotidiana.

Este revés en la presentación plantea interrogantes sobre la fiabilidad de los productos de Meta en situaciones reales. Aunque la compañía ha invertido significativamente en innovación tecnológica, el evento dejó claro que aún quedan desafíos por superar antes de alcanzar una integración fluida entre hardware, software y conectividad.

Publicidad

Mientras tanto, la comunidad tecnológica y los potenciales usuarios observan con escepticismo, esperando que los dispositivos estén mejor preparados para su lanzamiento comercial que para su debut en escena.