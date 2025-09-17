Así es como las bandas criminales en Colombia usan inteligencia artificial para extorsionar

Como un riesgo califica la Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional el uso que desde las bandas criminales en el país le han dado a la inteligencia artificial para incrementar sus extorsiones digitales, es decir aquellas que en su mayoría se realizan desde las redes sociales o los sitios webs.

Desde Barranquilla, el coronel Édgar Correa, director encargado de la seccional Antiextorsión, precisó que entre las modalidades más usadas para extorsionar están el uso de supuestas fotos íntimas, como imágenes de personas en vestido de baño o desnudas, que son creadas con inteligencia artificial para presionar el pago de cualquier monto a cambio de no difundir estos montajes como si fuesen reales.

Asimismo, el oficial reporta que la IA se ha convertido en una amenaza, en la medida en que es utilizada para reemplazar o imitar la voz de las personas para cometer fraudes o crear cadenas de desinformación.

El coronel Correa indicó que hay 4.573 casos reportados y que la cifra podría ir en aumento, pues hay empresas que no tienen protegida su información e, incluso, el 49% de las instituciones públicas no tienen la capacidad para frenar a los delincuentes.

“En el 2025 en la extorsión digital tenemos un aumento significativo del 17% con 4.573 casos. Hay una consideración especial con esos casos que le estoy mencionando. El 78% en Colombia esta extorsión es tentada, quiere decir que no se pudo materializar”, alegó el coronel Correa.

A todo lo anterior se suma la extorsión por criptomonedas, la cual ha generado dificultades en la localización de su origen y hacia dónde llegan dichos recursos.

Desde la Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión advierten que sólo el 37% de las compañías invierten dinero para reducir riesgos extorsivos y, con todos los operativos realizados, se ha logrado evitar el pago de 47,8 millones de dólares derivados de este delito en el país.