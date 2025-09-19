En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Vía al Llano
Caos en La Mesa
Bruce Mac Master - Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Xi insta a Trump a resolver la disputa de TikTok según las "reglas del mercado"

Xi insta a Trump a resolver la disputa de TikTok según las "reglas del mercado"

Ambos países siguen en las negociaciones para determinar bajo qué condiciones podría seguir esta plataforma operando en Estados Unidos.

Xi insta a Trump a resolver la disputa de TikTok
Xi insta a Trump a resolver la disputa de TikTok
Foto: AFP, referencia
Por: AFP
|
Actualizado: 19 de sept, 2025

El presidente chino, Xi Jinping, instó a su par estadounidense Donald Trump a resolver la disputa sobre la red social TikTok según las "reglas del mercado", informó la prensa estatal en Pekín tras una llamada entre ambos mandatarios.

Ambas potencias económicas se encuentran inmersas en negociaciones sobre la guerra arancelaria, en la que decretaron una tregua hasta el 10 de noviembre, y el incierto futuro de esta red social en Estados Unidos.

Una ley adoptada por el anterior gobierno de Joe Biden prohibió por razones de seguridad nacional el funcionamiento de TikTok en el país a menos que la casa matriz china cediera el control a empresas estadounidenses.

China USA tiktokk.png
China cedería a EE.UU control total sobre TikTok
Creado con IA Grok

Pero desde su llegada a la Casa Blanca, Trump pospuso hasta en cuatro ocasiones la prohibición de la plataforma que, según ha dicho él mismo, hizo aumentar su popularidad entre los jóvenes y le ayudó a ganar las elecciones de 2024.

China celebra las "negociaciones comerciales conformes a las reglas de mercado" y espera "una solución conforme a las leyes y la normativa chinas y al equilibrio de intereses", dijo Xi, según reportes de la televisión estatal CCTV y la agencia de noticias Xinhua.

El dirigente comunista también invitó a Trump a "evitar tomar medidas unilaterales de restricción del comercio para no poner en riesgo los avances conseguidos en distintos ciclos de negociaciones", señalaron estos medios.

Ninguna de las partes anunció un acuerdo concreto sobre TikTok después de la llamada, que Xi tildó de "positiva" y "constructiva".

Publicidad

Los medios oficiales chinos tampoco mencionan un posible encuentro entre los dos dirigentes.

En cambio, Trump señaló en su red social Truth Social una reunión con Xi en la cumbre de países de Asia y el Pacífico (APEC) en Corea del Sur este año y un viaje a China para principios de 2026.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Xi Jinping

Donald Trump

China

TikTok

Estados Unidos

Publicidad

Publicidad

Publicidad