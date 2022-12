Directivos de Universidad Nacional piden reiniciar clases y actividades universitarias

En la Universidad Nacional no hay clases. Los estudiantes están organizados de tal forma que en todas las facultades hay jóvenes que impiden la entrada a personas ajenas a los edificios. Hay muebles que están justamente en la entrada para evitar el ingreso de personas. Desde hace varios días los jóvenes se encuentran en asamblea permanente en el auditorio León de Greiff resolviendo los nuevos movimientos de los estudiantes.

Sin embargo, este viernes los directivos de la universidad señalaron que, si bien siguen firmes en sus demandas al Gobierno para un aumento del presupuesto en los próximos años, ya no se puede continuar en pausa de las actividades académicas.

Publicidad

“Algunas consideraciones incluyen: la necesaria afectación del calendario académico para finalizar las actividades del 2018 y su efecto sobre el calendario del 2019; la suspensión que deberá realizarse en concordancia con la ley de los contratos de docentes ocasionales; el incumplimiento de los compromisos adquiridos con estudiantes internacionales y las implicaciones para los intercambios estudiantiles recíprocos; los sobrecostos para estudiantes de provincia; los riesgos jurídicos por incumplimiento de contratos y proyectos de investigación y extensión acarreando graves lesiones presupuestales y de confianza para los grupos de trabajo y la institución; el riesgo de investigaciones y seres vivos implicados en ellos a quienes no se les puede proteger adecuadamente (animales de producción e investigación); etc.”, señala el documento.

Vea aquí: Ocho días completan bloqueadas oficinas administrativas de la Nacional en Medellín

Pero los estudiantes son quienes decidirán si levantan la asamblea permanente y reactivan el curso normal de las clases para culminar el semestre.

Jeniffer Pedraza, una de las representantes de la universidad, señaló que le exigen aún al Gobierno que cree una mesa con todos los sectores y hasta tanto eso no suceda, no se levantará el paro. De hecho, los estudiantes están resolviendo si apoyan o no el paro de Fecode el próximo martes.

Publicidad