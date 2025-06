Este es el secreto del joven de Santander para sacar un puntaje perfecto en el Icfes

El Icfes es uno de los exámenes más importantes, pues aunque no se gana o se pierda, un alto puntaje de este puede abrir puertas y oportunidades académicas, por eso muchas personas se preparan para poder obtener un buen puntaje.

Hace unos días se conoció la noticia de Juan Diego Pinzón Villalba, un joven santandereano de 16 años que obtuvo un puntaje de 500/500 en la prueba Icfes 2025 calendario B.

Juan Diego Pinzón Villalba Foto: redes sociales

El Colegio Universitario del Socorro, donde Juan Diego se destacó desde sus años de secundaria, cumple 200 años. Es una institución educativa pública y la más grande del municipio.

En una entrevista con El Tiempo, Juan Diego dio detalles del proceso para obtener este puntaje. Según relató, este puntaje es el resultado de un segundo intento en la presentación de la prueba.

Es de recordar que este examen se puede repetir sin ninguna restricción, por eso el joven realizó la prueba nuevamente el pasado 6 de abril de 2025 con el propósito de mejorar su primer puntaje.

¿Cómo obtener el lenguaje perfecto en el Icfes?



El joven de estrato 2 contó que durante todo el grado once siempre ocupó el primer lugar y destacó académicamente. "Nunca he perdido una materia, siempre estaba entre los mejores de los salones, en once ocupé el primer puesto", indicó al El Tiempo.

Además, señaló que su preparación tuvo un tiempo de alrededor de tres meses, donde aplicó un método de estudio dentro de una entidad privada de la región. Allí iniciaba clases desde las 6:00 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde: "Además en las noches estudié una hora extra".

Según dijo, su sueño era ingresar a la Universidad Industrial de Santander para poder convertirse en médico.

Por ahora se encuentra estudiando inglés y tiene planes de salir del país.

Blu Radio. Juan Diego Pinzón - Icfes 500 //Foto: suministrada

¿Qué es el Icfes?

El Icfes es una entidad encargada de diseñar y aplicar pruebas estandarizadas que miden la calidad del sistema educativo en el país. Tiene diferentes pruebas que califican el nivel académico de los estudiantes, entre ellas están:



Saber Pro: evalúa a estudiantes que están terminando su formación en algún pregrado.

evalúa a estudiantes que están terminando su formación en algún pregrado. Prueba Saber 11: dirigido a estudiantes de ultimo grado de bachillerato, o quienes ya tienen su título de bachiller.

dirigido a estudiantes de ultimo grado de bachillerato, o quienes ya tienen su título de bachiller. Prueba TyT: es una prueba que califica a estudiantes próximos a terminar su formación técnica o tecnóloga.