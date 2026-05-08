Extienden plazo para la segunda convocatoria virtual del SENA: paso a paso para inscribirse

La educación es un factor fundamental para el ser humano, pues contribuye al crecimiento personal y profesional; entre más preparada esté una persona, más oportunidades tendrá en la senda laboral.

En Colombia, la educación se imparte de manera gratuita en instituciones oficiales del Estado y en establecimientos privados; no obstante, no todos cuentan con el dinero suficiente para estudiar una carrera profesional, por ello el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) ofrece educación gratuita a toda la ciudadanía a nivel nacional.

En ese sentido, hace poco dio a conocer la segunda convocatoria virtual de 2026, la cual brinda acceso a programas en niveles técnico y tecnólogo, enfocados en sectores clave de la economía y con alta proyección laboral.



Extienden plazo para la segunda convocatoria virtual del SENA

De acuerdo con el SENA, la convocatoria ya está abierta y los interesados pueden inscribirse, a partir de los 14 años de edad, a los programas ofertados en niveles técnicos y tecnólogos. Las inscripciones estarán habilitadas hasta el 10 de mayo de 2026.

Para esta convocatoria la entidad está ofreciendo más de 20.000 cupos en 42 programas “alineados con las áreas de mayor demanda del mercado laboral, como parte de su compromiso con la empleabilidad y el fortalecimiento de competencias”.



Áreas de formación

Asimismo, el SENA explicó que en el nivel técnico, los interesados pueden formarse en áreas como servicios y operaciones microfinancieras, comercio de productos sostenibles, venta de productos en línea, procesamiento de pruebas de software, emprendimiento y fomento empresarial, así como proyectos agropecuarios.



El nivel tecnólogo reúne programas orientados a la innovación, la tecnología y la creatividad. Entre ellos se encuentran desarrollo de medios gráficos visuales, desarrollo publicitario, gestión agroempresarial, desarrollo de productos electrónicos, gestión integral del transporte, desarrollo de colecciones para la industria de la moda, desarrollo multimedia web, gestión eficiente de la energía, gestión de redes de datos, animación digital y 3D, coordinación de procesos logísticos y desarrollo de videojuegos y entornos interactivos.

Una de las ventajas de la formación virtual es que los aprendices pueden organizar su tiempo con flexibilidad sin depender de horarios fijos; no obstante, requiere cierto nivel de compromiso por parte de los estudiantes con el desarrollo de actividades y acceso a herramientas tecnológicas.

Esta segunda convocatoria virtual está dirigida a toda la población, incluyendo comunidades campesinas, personas con discapacidad, grupos étnicos y población LGBTIQ+; de igual forma, pueden participar colombianos en el exterior y ciudadanos extranjeros con permanencia regular en el país.



Paso a paso para inscribirse a la convocatoria virtual del SENA

Aquellos interesados en inscribirse en esta segunda convocatoria virtual del SENA, deben seguir el siguiente paso a paso:

