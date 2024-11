Suspenden convocatoria de nuevos créditos de Icetex para 2025 por falta de plata

La presidenta encargada de Icetex , Patricia Abadía, aclaró que aún no hay una fecha definida para la convocatoria de créditos educativos correspondientes al año 2025. Sin embargo, aseguró que esta demora no implica que la entidad dejará de ofrecer sus servicios, y destacó que los recursos para la renovación de las líneas no subsidiadas están garantizados. La incertidumbre persiste, no obstante, ya que los giros pendientes para 2024 ascienden a una cifra preocupante de 400.000 millones de pesos, de los cuales el Gobierno ha confirmado que se entregarán $50.000 millones este mes.

La situación económica de Icetex ha puesto a las universidades privadas en una posición incómoda. Por lo que el ministro de Educación, Daniel Rojas, les solicitó ajustar sus calendarios académicos mientras se espera la llegada de los recursos, lo que ha generado preocupación en las instituciones educativas. Por su parte, Rojas también reiteró una solicitud urgente al Ministerio de Hacienda para desembolsar la totalidad de los giros pendientes de este año.

El panorama financiero de Icetex es cada vez más complejo. A pesar de las afirmaciones de Rojas de que "no existe tal marchitamiento" en la entidad, y se estima que la deuda total que se mantiene con la institución supera los $140.000 millones, con $55.000 millones relacionados con la generación de recursos. A esto se suma una cifra alarmante y es que el Icetex le hacen falta $991.000 millones para cubrir sus compromisos en el próximo año, ya que solo se les aprobó 495.000 millones de pesos. Esta situación, según las autoridades, impide que se pueda abrir la convocatoria de créditos para 2025.

Además, el Ministerio de Educación ha dejado claro que la posible transformación de Icetex en un banco de primer nivel no afectará la situación de los deudores, destacó que la reforma buscará "diversificar la captación de recursos", con el objetivo de reducir la dependencia del presupuesto general. Recalcó que, actualmente, el Banco Agrario lo está haciendo y que cualquier otra entidad financiera podría hacerlo también.

Publicidad

Mientras tanto, el ministro Rojas advirtió que si no se aprueba la ley de financiamiento, las universidades públicas y el propio Icetex enfrentarán preocupaciones presupuestales que podrían afectar el acceso a la educación superior en el país.