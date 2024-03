”Las universidades privadas están preocupadas”, esta es la razón según docente de la U.Nal

La demanda y la competencia por el acceso a los cupos en las universidades en Colombia hacen que se vea más la desigualdad y la brecha en la educación del país.

El docente analista en temas de educación Víctor Gómez Ocampo habló en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, de su columna sobre desigualdad social en el acceso a la educación superior debido a la política de gratuidad.

Como hay mucha demanda, las tasas de admisión son entre el 7 y el 10% de aspirantes en promedio, pero en carreras como medicina es como el 3 o el 4% Entonces, el tema es de un exceso de demandas sobre pocos cupos y, pues es muy difícil que se pueda multiplicar, porque para eso necesitaríamos prácticamente duplicar o triplicar el presupuesto general de la educación superior Dijo Gómez Ocampo

Las universidades tienen en sus planes de educaciones programas de gratuidad en la que los estudiantes por mérito puedan acceder a la educación superior y ante esto, Gómez Ocampo indicó si se debería cobrar por la capacidad económica del estudiante.

"En Colombia siempre hemos tenido el esquema de que se paga según la capacidad de pago. Evidentemente, hay una política de equidad social y de acción afirmativa que implica que estudiantes de menores ingresos puedan ingresar con matrícula gratuita. Pero los demás no hay ninguna razón política para poderlos sustentar ninguna razón económica. Porque además hay otro factor importante. No tenemos en este momento ningún indicador de cómo es que el Ministerio de Educación va a otorgar el valor per cápita de los estudiantes, digamos, de cuatro, cinco y seis que ingresarían a las universidades públicas"

¿Qué tan importante es la educación primaria y básica secundaria para acceder a la universidad?

Gómez Ocampo, profesor de la Universidad Eh Nacional de Colombia, del área de Sociología de la Educación. Es decir, no solamente es uno de universidad pública, sino que estudia las dinámicas de la educación en Colombia habló de la importancia de la educación que se recibe en los primeros años.

"El derecho debe ser básicamente el mejoramiento de la educación primaria y de la educación básica secundaria, porque ahí es donde se forma la capacidad de pensamiento, la capacidad de indagación, la capacidad de formulación de preguntas, que es lo que formaría un profesor o un científico exitoso en cualquier campo de la vida", resaltó.

La alta competitividad por los escasos cupos universitarios, en especial en carreras como medicina, reveló una selectividad extremadamente alta, lo cual es un reflejo de la demanda desproporcionada por una educación de calidad. Este escenario pone en perspectiva las desigualdades existentes en las oportunidades educativas, especialmente para aquellos de sectores con una excelente educación secundaria y un alto capital cultural.

¿Cuál es el futuro de las universidades en Colombia?

El tema de la deserción es uno de los problemas que más han aquejado a las universidades en los últimos años en Colombia. El profesor Gómez indicó, lo que para él, es el panorama de las universidades en el país, pues en muchas instituciones se registra una reducción del 20 o 30% de la matrícula, no solamente debido a la pandemia, sino a la postpandemia.

"Las universidades privadas están muy preocupadas, no solamente porque ya está pasando que hay una disminución de la matrícula, sino por lo que puede venir en el próximo futuro. Hasta el momento, la gratuidad a a cuatro, cinco y seis no se está implementando todavía está en la ley, está en el decreto, pero no se ha implementado porque no hay recursos presupuestarios. La cancelación de muchos programas que no van a tener matriculas, son escenarios en los cuales van a quedar básicamente muchos docentes sin trabajo", concluyó.

Escuche la entrevista completa acá: