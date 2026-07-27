Ministra de Educación designada pide suspender elección del delegado del CESU ante la UNAL

La designación del nuevo representante del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) ante el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional de Colombia volvió a generar controversia. La ministra de Educación designada por el presidente electo Abelardo De La Espriella, Viviane Morales Hoyos, pidió suspender el proceso al considerar que existen cuestionamientos jurídicos e institucionales sobre la conformación de la terna y que la decisión debería quedar en manos del Gobierno entrante.

En una carta enviada este 27 de julio al CESU, Morales solicitó abstenerse de realizar el nombramiento hasta que se aclaren las presuntas irregularidades advertidas y se posesionen los nuevos representantes del Gobierno Nacional en ese organismo.

La petición surge en medio de denuncias sobre el procedimiento adelantado por el Consejo Nacional de Política de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONACTI), adscrito al Ministerio de Ciencia, para escoger a uno de los integrantes encargados de conformar la terna que será presentada al CESU.

Solicito al Consejo Nacional de Educación Superior - CESU, abstenerse de adelantar la designación de su representante ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional (@UNALOficial), hasta que se posesione el nuevo Gobierno. pic.twitter.com/P4mjpA9h6w — Viviane Morales (@MoralesViviane) July 27, 2026

De acuerdo con los cuestionamientos conocidos, el proceso de convocatoria, inscripción, votación y designación se habría desarrollado en un periodo reducido y sin que todas las instituciones de educación superior públicas y privadas fueran convocadas.



También se señala que únicamente participaron cuatro universidades en la votación para elegir al rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Helberth Augusto Choachí González, como representante ante el CONACTI.

Posteriormente, ese organismo conformó una terna integrada por Saúl Franco, Darío Restrepo y Darío Fajardo, cuyos nombres deberán ser evaluados por el CESU para escoger al nuevo delegado ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional.

En su comunicación, la ministra designada sostiene que durante el proceso se habría incumplido el procedimiento previsto en la Resolución 0417 de 2024 al no garantizar la participación de todos los rectores de las instituciones públicas de educación superior. A su juicio, esa situación podría afectar la validez de la conformación de la terna.

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Morales también argumentó que el representante del CESU participa en el máximo órgano de dirección de la Universidad Nacional y que las decisiones que allí se adopten tienen efectos sobre la administración y el rumbo de la institución, por lo que considera conveniente que el nombramiento sea realizado con la participación de los nuevos delegados del Gobierno Nacional.

El debate se produce mientras distintos sectores universitarios han manifestado preocupación por el proceso de designación y por las decisiones recientes del Consejo Superior Universitario. La Universidad Nacional también ha expresado la necesidad de revisar el procedimiento antes de avanzar con el nombramiento.