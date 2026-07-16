Ocho de cada diez jóvenes universitarios han experimentado sentimientos de soledad, según estudio

Un estudio realizado por el Programa de Psicología de la Universidad Manuela Beltrán (UMB) reveló que ocho de cada diez jóvenes universitarios han experimentado sentimientos de soledad en algún momento. La investigación, en la que participaron 435 estudiantes, encontró que el 26,4 % manifestó sentirse solo de manera frecuente o permanente, mientras que el 55,6 % aseguró experimentar esa sensación de forma ocasional.

De acuerdo con los resultados, el 19,5 % de los encuestados afirmó que no tiene con quién hablar de sus problemas, el 35,9 % señaló que solo algunas veces cuenta con ese apoyo y el 44,6 % indicó disponer de una persona con quien compartir sus dificultades. Según el investigador Hans Acero, estas redes de apoyo representan un factor para el bienestar emocional y el afrontamiento de situaciones de estrés y ansiedad.

Sobre hábitos de uso de redes sociales

El 57,9 % de los participantes indicó permanecer entre dos y cuatro horas diarias en estas plataformas, el 30,6 % entre cinco y siete horas, y el 11,5 % más de siete horas al día. Al consultar si las redes sociales los hacen sentir más conectados o más solos, el 72,2 % respondió que depende del tipo de interacción, el 17 % manifestó sentirse más conectado y el 10,8 % afirmó que estas plataformas aumentan su sensación de soledad.



En cuanto al acceso a atención psicológica, el 59,5 % de los jóvenes aseguró que nunca ha buscado ayuda profesional para atender temas emocionales, mientras que el 40,5 % indicó haber acudido a un psicólogo u otro profesional de salud mental. Los investigadores señalaron que entre las posibles barreras se encuentran factores económicos, el desconocimiento de las rutas de atención y los estigmas relacionados con la salud mental.

Como parte de las recomendaciones, la Universidad Manuela Beltrán planteó fortalecer los espacios de acompañamiento emocional en las instituciones de educación superior, implementar programas de mentoría entre estudiantes, promover un uso consciente de las redes sociales, facilitar el acceso a servicios psicológicos y continuar investigando el bienestar emocional y las relaciones sociales de la población joven.