Plataforma permitirá acceder a cursos gratis: así puede hacerlo

La educación digital vuelve a ser protagonista en América Latina con el regreso del PlatziDay, una iniciativa de la plataforma Platzi, que busca acercar la formación profesional a más personas. Del 6 al 9 de noviembre de 2025, los usuarios podrán acceder gratuitamente a todos los cursos disponibles, sin límite de temas ni niveles.

Este evento, que se ha convertido en uno de los más esperados por los interesados en actualizar sus conocimientos, contará con más de 1.900 cursos y nuevas rutas de aprendizaje en áreas de alta demanda laboral como programación, inglés, inteligencia artificial, marketing digital y negocios.

¿Qué cursos podrá estudiar gratis en PlatziDay 2025?

Entre los contenidos más buscados están:



Fundamentos de Ingeniería de Software

Inglés Básico A1

Python desde cero

ChatGPT y Automatizaciones con n8n

Además, se incorporan alianzas con gigantes tecnológicos como Microsoft y MongoDB, con quienes Platzi ha desarrollado programas para formar en la creación de agentes de inteligencia artificial. También se estrenarán rutas especializadas como la de Automatizaciones con n8n y la de Lovable, enfocada en desarrollo de productos digitales.



La plataforma anunció que durante este PlatziDay se lanzarán y actualizarán cursos clave como Prompt Engineering, Estrategias para Aprender Inglés en Línea, Claude Code, Scrum Profesional, Pentesting y Hacking Ético, pensados para quienes desean fortalecer sus habilidades en innovación y ciberseguridad.

Educación Foto: AFP

Cómo registrarse y aprovechar los cursos gratuitos

Para acceder a los contenidos, los interesados deben ingresar a platzi.com/platziday y crear una cuenta gratuita. Desde allí podrán explorar todo el catálogo durante los tres días del evento. No se requiere tarjeta de crédito ni registro previo de pago.

Publicidad

Platzi, que cuenta con más de 6 millones de estudiantes en 120 países y 4.000 empresas capacitadas, ha consolidado su reputación como uno de los motores de la transformación digital en la región.

“PlatziDay es la oportunidad de democratizar el acceso a la educación tecnológica y profesional. Queremos que más personas descubran su potencial y encuentren nuevas oportunidades laborales”, explicó Jess Harris, directora de Educación de Platzi, en declaraciones citadas por El Espectador.

Con esta edición, la plataforma refuerza su compromiso de formar talento digital en América Latina y brindar herramientas que impulsen la empleabilidad en un mercado cada vez más competitivo.