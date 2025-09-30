En vivo
Blu Radio  / Sociedad  / Educación  / Plenaria de Cámara aprobó en segundo debate reforma al Icetex

Plenaria de Cámara aprobó en segundo debate reforma al Icetex

El proyecto ahora continuará su trámite en el Senado, donde deberá superar otros dos debates.

Icetex
Icetex
Foto: Icetex
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 30 de sept, 2025

La Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate la reforma al Icetex, un proyecto que busca fijar un tope a las tasas de interés, garantiza subsidio de sostenimiento y prohíbe la capitalización de intereses, entre otros puntos.

“Todos los elementos estructurales del proyecto se mantuvieron, hubo algunos intentos por parte del Pacto Histórico de eliminar artículos que eran estructurales sobre la financiación del Icetex, por fortuna los derrotamos”, dijo la representante Catherine Juvinao, autora del proyecto.

ICETEX abre renovación de créditos educativos para 120.000 estudiantes.
ICETEX abre renovación de créditos educativos para 120.000 estudiantes.
Foto: Unsplash / Icetex

La reforma también prohíbe cambios unilaterales en las condiciones de los créditos y establece una política de condonaciones.

“La mayoría de cambios son proposiciones de todos los partidos para mejorar el proyecto, para fortalecer los fondos”, agregó Juvinao.

El proyecto ahora deberá superar otros dos debates en el Senado para convertirse en ley.

