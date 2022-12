Profesores anuncian huelga de hambre por recursos en universidades públicas

Profesores de las universidades públicas volvieron a quejarse por la falta de recursos para continuar a cabalidad con los pregrados y postgrados en 32 instituciones en todas las regiones.

Esta vez, algunos profesores de la Universidad Pedagógica anunciaron una huelga de hambre por la falta de recursos. Dicen que, si la situación continúa igual el próximo año, tendrán que cerrar programas porque no se puede continuar financiando un “hueco” de cerca de 3 billones de pesos solo en funcionamiento.

El rector de esa universidad, Leonardo Martínez, dijo que el próximo año tendrán que suspender todos los programas de investigación para transferir esos recursos a funcionamiento.

“Nos alcanza para pagar nóminas este año. Pero el próximo año no. No entendemos cómo se aumentan dos billones de pesos en el presupuesto de Defensa, pero no hay recursos para la Educación. Necesitamos 500.000 millones y creemos que es posible”, argumentó el docente.

El paro del 10 de octubre continúa en firme mientras que el Ministerio de Educación no ha contestado nada sobre la crisis de presupuesto.