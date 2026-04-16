Revelan las ciudades de Colombia donde hay mayor interés en estudiar inglés

En Colombia, aprender inglés se ha convertido en una prioridad para miles de personas que buscan mejorar sus oportunidades laborales y académicas. Sin embargo, este interés no está distribuido de manera uniforme en todo el país, sino que se concentra en regiones con mayor dinamismo económico, presencia empresarial internacional y actividad turística.

Ciudades de Colombia con mayor interés en estudiar inglés

De acuerdo con datos de Berlitz Colombia, la región centro, encabezada por Bogotá y sus alrededores, concentra el mayor interés por aprender inglés en el país. La capital reúne una amplia oferta educativa, así como un mercado laboral con alta demanda de talento bilingüe, especialmente en sectores como tecnología, servicios y multinacionales.

En segundo lugar se ubica Antioquia, con Medellín como epicentro. El crecimiento de startups, empresas tecnológicas y el auge del turismo internacional han impulsado la necesidad de dominar el idioma, en un contexto donde el trabajo remoto y la economía digital ganan cada vez más relevancia.

La Región Caribe también muestra un incremento sostenido en el interés por estudiar inglés, especialmente en ciudades como Barranquilla y Cartagena. En estos territorios, factores como el turismo, el comercio exterior y la inversión extranjera han fortalecido la importancia del bilingüismo como herramienta para el desarrollo económico.



Persona enseñando inglés. Foto: Freepik.

Por su parte, el Valle del Cauca, con Cali como principal referente, ha promovido iniciativas enfocadas en el inglés como competencia clave para el sector empresarial, apoyadas por universidades y cámaras de comercio que buscan fortalecer la competitividad en mercados globales.

Además, ciudades intermedias como Manizales y Pereira empiezan a destacarse por su avance en formación en idiomas, impulsadas por proyectos educativos y una creciente conexión con dinámicas internacionales, aunque todavía se encuentran por debajo de las grandes capitales.

Publicidad

Según la compañía de idiomas, este fenómeno se debe a factores estructurales. El interés por aprender inglés tiende a aumentar en zonas donde existen mayores oportunidades laborales, especialmente en tecnología y servicios, presencia de empresas internacionales, turismo y contacto con extranjeros, así como un mejor acceso a educación e internet.

De hecho, la demanda de talento bilingüe ha crecido entre un 25 % y un 35 % en estos entornos.

