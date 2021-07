Camilo Younes, vicerrector de la Universidad Nacional , habló en Mañanas BLU sobre la suspensión del semestre 2021-1 tras atraso en clases.

"Esta es una situación que nadie desea, que desborda lo institucional. Somos los que más insistimos en que sería un contrasentido de la misión de la universidad que es precisamente estar al servicio de la Nación y sus poblaciones más necesitadas", afirmó Younes.

“En los últimos dos meses por los procesos de movilización ha habido efectos heterogéneos , así como ha habido sedes y facultad con breves interrupciones, hay otras que en los últimos dos meses no han tenido clases de pregrado. Los posgrados no han tenido dificultades”, afirmó el directivo.

Según Younes, cerca de la mitad de los estudiantes del claustro se han visto perjudicados. Adicionalmente, los problemas podrían darse también en el segundo semestre del año.

“Es solo en docencia en pregrados, todo los demás no han parado. También duele un poco que lo único que se sacrifique sea la docencia en pregrado”, indicó.

“El tiempo no se estira, este año derivado de la pandemia de 2020 y el acumulado que teníamos de los paros de 2018 y 2019, ya empezamos tarde, el 22 de febrero. En este momento no hemos podido terminar el primer semestre 2021. Es necesario empezar cuánto antes el segundo semestre para que no se vaya a poner en riesgo”,

Escuche a Camilo Younes en Mañanas BLU: