‘El amor más grande del planeta’, el éxito de Omar Geles que casi no sale a la luz

Varios cantantes, insignias del vallenato, han rendido homenaje a Omar Geles tras su repentino fallecimiento este martes, 21 de mayo. Uno de ellos fue Felipe Peláez, quien recordó una linda anécdota cuando ambos acordaron crear una canción que, sin saberlo, se convertiría en todo un éxito mundial, ‘El amor más grande del planeta’, autoría de Geles (2009) e interpretada por Peláez.

¿Cómo crearon la canción y por qué casi no sale a la luz?

En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, Felipe Peláez contó que estaban juntos en el estudio de grabación, en Valledupar, cuando de salida vio el pedazo de una canción y solo con el titulo supo que era un gran tema. Luego, le pidió a Geles que por favor se la mostrara y que se la dejara para interpretar, pero este se negó porque tan solo era una maqueta sin mayor producción.

“Él empezó a mostrarme canciones y Omar en esa época le estaba apostando a realizar coros repetitivos y entonces me mostró algunas inéditas. Luego me mostró, pero ‘Te dejé, te dejé, te dejé, te dejé por loca por mala’ y me mostró varias así, con esa misma dinámica de ese coro incisivo, repetitivo, pero a mí me daba miedo grabarla o no quería literalmente que se me pareciera a ‘Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta’”, recordó.

El comprendió y me dijo: ‘Hagamos una cosa, vente mañana al estudio y nos encerramos y yo te voy a hacer la canción a ti, aquí, presencialmente’ y yo dije: ‘Uy, hermano mío. Gracias’. Entonces, cuando ya yo me iba del estudio, se me dio por chismosear el computador y vi una carpeta que decía ‘El amor más grande del planeta’ (…) Con ese título tiene que ser algo interesante. ¿Omar, qué es eso? Él me dice: ‘Esa es una canción que estoy apenas haciendo, pero yo no la he montado, quiero maquetearla bien para presentarla’ y yo por favor, déjame escucharla describió sobre aquella vez.

Publicidad

Aseguró que solo necesitó 20 segundos para para escucharla y saber que la quería para él. En un primer momento, solo estaba Geles a cappella, con el acordeón. En ese momento, narró, le dijo: “Omar, esa es la canción mía, ¿verdad? Dije, me la llevo porque claro, agarrarlo después iba a ser un problema porque era bien escurridizo. Me dijo que le daba pena entregármela así. Por supuesto ya le hicimos los arreglos nosotros por otro lado”.



“Una historia muy bonita, quizá una de las anécdotas más bellas que tengo con mi compadre Omar. Cuando uno graba un álbum vallenato, por supuesto, va a Valledupar y Omar Geles en su estudio nos atendía a todos los artistas y por Dios, te podría mostrar 20, 30, 50 canciones inéditas, casi que ya pre producidas con arreglos, porque así era él. O sea, él entregaba casi casi ya todo listo”, añadió Peláez.

El legado de Omar Geles

Felipe Peláez mencionó que tuvo un gran impacto en su carrera. Incluso, recalcó, una buena parte de su catálogo musical corresponde a la creatividad de Geles. Por ejemplo, explicó, está detrás de éxitos como ‘El amor más grande del planeta’, ‘Mi celosa hermosa’, ‘Tu hombre soy yo’ y una canción que hizo con Mister Black que se llama ‘Te tengo ganas’.

Publicidad

“O sea, él siempre estaba con una capacidad creativa impresionante, de verdad, era impresionante. Es que por supuesto hablar de Omar Geles dimensionar la grandeza de un personaje ilustre, genio y figura por Dios. Más de 1.000 canciones grabadas. Sin lugar a duda, nuestro compositor más exitoso en los últimos treinta años. Un tipo que siempre estuvo tomando la delantera con una creatividad inmensa y eso es hablando solo del compositor, ni qué decir del acordeonero, de un rey vallenato inmenso. Bueno, en cuanto a la persona, por Dios, no conocido tipo más noble, más bonachón; siempre con buena actitud. Se nos va un grande de los grandes”, precisó.