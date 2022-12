El Circo del Sol, sin quererlo, nos muestra la naturaleza de la mujer colombiana

Una de las cosas maravillosas, entre muchas, que me ha permitido mi trabajo como periodista es asistir a diez distintos shows del Circo del Sol.

Desde la primera vez que pisé este circo, mis emociones son las mismas y mi experiencia cada vez más potente: reír, con un lenguaje universal; asombrarme, con la ilimitada capacidad humana; maravillarme, con el arte expresado en lo sencillo; y, llorar.

Publicidad

Amaluna, que estará en Bogotá hasta el próximo 16 de diciembre, no fue la excepción.

Amaluna tiene una trama impresionante, que nos lleva a entender el valiente y enérgico rol de la mujer en la historia universal. A lo largo de la obra, los más de 120 artistas lo demuestran con creces, pero, sobre todo, las más de 80 mujeres artistas que sorprenden con su extraordinaria habilidad, en 12 actos.

Publicidad

Publicidad

Recomiendo a quienes inviertan tiempo en sí mismos y vayan a Amaluna que revisen la historia de la obra, así les quedará más fácil interpretar los ritmos y símbolos artísticos, y así le den mayor valor a la narración.

Aquí les cuento un breve resumen que podría ayudar.

Próspera es una reina que quiere festejar que su hija Miranda se hará mayor, convirtiéndose en una mujer camino a ser como ella: poderosa gobernante. Próspera invita a todas las diosas universales a ser testigos de este paso en un evento que exalta “la feminidad, renovación, renacimiento y equilibrio”, que marcan los valores entre una generación y otra”, según lo describe el Circo del Sol.

Tras la fiesta, la reina desata una gran tormenta que atrae hacia su isla a varios hombres, uno de los cuales, Romeo, se enamora de Miranda e inicia sus propias luchas para poder estar junto a ella; al final, la perseverancia y el amor hacen que puedan estar juntos y sea elevado por la reina madre, las diosas del mundo y todos los seres.



Publicidad

Publicidad



Para que no lo pierdan de vista, “Manipulación” es un uno de actos más sorprendentes: una hermosa diosa crea a través del equilibrio una suerte de túnel con 13 hojas de palmera de todos los tamaños, por donde deberán pasar Romeo y Miranda, para romper las dificultades que los separan. Al final del tensionante y hermoso acto, la diosa quita la palma más pequeña y se derrumba el túnel que los amantes lograron superar.

Los momentos de humor estarán a cargo de Jeeves y Deeda, los criados de Romeo y Miranda, que se gustan desde el principio, pero están oxidados para dar el paso de enamorarse, tal como sus patrones.

Publicidad



Hablar si el escenario, metido entre una carpa, está a la altura del Circo del Sol sobra, nada que provenga de esta fábrica de arte es al azar o improvisado. Hay una copa inmensa para los actos con agua, creo que con 2 mil litros del líquido tibio; el escenario tiene los tradicionales compartimientos secretos para hacer aparecer y desaparecer cosas o personas; monociclos, aros, plataformas y cuerdas aéreas, barras asimétricas, poste chino (maravillosa herramienta para que brille Romeo), trampolines, y malabarismo.

Pero hay algo que refuerza la idea de la mujer como motor del mundo. Como todos saben, la sincronía de la música con el set y los movimientos de los artistas, se hacen en vivo, y son justamente mujeres las que dan literalmente “el toque” emotivo en el violín, la batería, la guitarra eléctrica y demás instrumentos. Simplemente, imponentes.

Publicidad

Perdonen que insista con el rol de la mujer en Amaluna (a propósito, según Wiki, viene del latín “ama” que significa madre y “luna”, protectora del planeta), pero el carácter que proyectan todas y cada una de las artistas es impresionante, el maquillaje y vestuario de las diosas proyectan la idea de respecto, de valor, de contundencia, sobre todo de fortaleza.

En el cuador de la obra hay un intermedio, un espacio para que los asistentes coman algo, vayan al baño, se tomen fotos o se encuentren con amigos, y para que la producción cambie de tercio.

Publicidad



Nosotros, Esteban y yo, nos cruzamos con Hernando Paniagua, director de Pulzo.com , y su esposa, Pamela. Lo menciono porque ellos también han asistido a varias versiones del circo y estaban impresionados con Amaluna: “qué buen show, la música es increíble. Esas mujeres deben trabajar mucho físicamente para hacer lo que hacen. Qué cuerpos tan perfectos”, dijo ella.

Asistí por casualidad a este evento.

Publicidad

Me llamó Alejandro Mallarino, jefe de alianzas de Caracol Televisión, y me invitó una hora antes de que iniciara la función, me cedía la entrada de Carla Giraldo, quien no pudo asistir. Me recibieron en el VIP ROGUE, un sitio especial para que las personas puedan tener un espacio temático donde comer, tomar una copa, tomarse fotos del circo, comprar merchadising, previo al primer llamado.

La silla que me correspondió fue en primera fila, al lado de Melina Martinez, quien bien pudiera hacer parte del staff de Amaluna: belleza, amazona, carácter y talento. A su derecha, Mateo, el novio de Melina, buena onda y relajado; también Esteban Hernández, periodista de Blu Radio; y el gran Pipe Bueno y su hermana. No lo conocía, me cayó muy bien, ella también, ambos sencillos, cordiales y buenas personas.

Publicidad

Varios de ellos nunca habían pisado el Circo del Sol y realmente se conmovieron. Ver sus emocionantes caras de asombro me recordó mi primera vez cuando en Orlando, Florida, asistí a La Nouba, hace como 12 años, y salí erizado con ganas de ser artista, de hacer dieta, de aprender a sorprender y hacer cosas extraordinarias. Aunque aún no lo he logrado, trabajo para ello.

Lo último bueno de la noche es que por ‘colado’ la japonesa jefe de prensa de Amaluna invitó a mis compañeros VIP al backstage, un privilegio que tendrían por primera vez en la historia del Circo del Sol 8 colombianos, uno de esos yo.

Publicidad

Nos contaron muchas intimidades, vimos otras tantas. La que más me impactó es que los artistas, cuando se baja el telón, siguen duras rutinas de ejercicio durante una hora más para evitar lesiones.

Publicidad

No sé qué planes tenga usted para estas semanas que siguen, pero le sugiero que se pase por este lugar mágico, donde aprendimos a ver desde el arte la increíble capacidad de las mujeres de sobreponerse, de alterar el orden y ser todo lo que se propongan ser… Y eso que ya son las que crean la vida.

Publicidad

Vea también Escuchar a la audiencia, el éxito del Circo del Sol

Gracias a Caracol Televisión por esta experiencia.