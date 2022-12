El colombiano que salvó a buzo profesional de morir en las profundidades del mar

El espeleólogo español Xisco Gràcia habló en Mundo Blu de su experiencia cercana a la muerte tras permanecer 48 horas en una cueva submarina, de donde lo rescató el colombiano Freddy Fernández.



Los hechos ocurrieron el pasado mes de abril en la isla de Mallorca, España, donde Xisco exploraba junto a un grupo una cueva laberíntica cuando se quedó sin oxígeno en sus tanques.



En ese momento sus compañeros pidieron que esperara en una cavidad de la cueva mientras buscaban tanques llenos y pedían ayuda, pero a su regreso no pudieron encontrarlo.



Xisco cuenta que “cuando uno explora cuevas corre el riesgo de quedar atrapado”, por más experiencia que se tenga, pues él se dedica hace ya 24 años a espeleología de buceo, “estoy acostumbrado tanto al mar como las cuevas”.



Pero la historia de Xisco tiene final feliz gracias a la labor de un ciudadano colombiano. Se trata de Freddy Fernández, quien hizo parte del grupo que rescató al español.



Fernández cuenta que hace 17 años llegó a España por cuestiones laborales y conoce a Xisco Gràcia porque hacen parte del mismo equipo de buceo.



“Cuando Xisco quedó atrapado, llegué como buzo de apoyo y un guardia no me dejaba entrar. En el lugar había poca luz y era muy difícil el rescate de Xisco en esa cueva submarina”, narró Fernández, quien detalló algunas de las 48 horas angustiantes que vivió durante el rescate a su amigo.



Escuche en el audio adjunto la historia completa del rescate de espeleólogo Xisco Gràcia.