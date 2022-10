El departamento del Quindío tendría primera escuela de creadores de contenido para redes sociales

En el departamento del Quindío se propuso una nueva iniciativa que busca crear una escuela de creadores de contenido para los habitantes de esos sectores del país. Además, con este proyecto se busca que las personas cumplan sus sueños de ser youtubers o influencers.

En El Radar de Blu Radio, el diputado de la asamblea del Quindío Juan Camilo Cárdenas habló de la escuela de creadores de contenido en el departamento.

Publicidad

“Uno recorriendo cada una de las regiones de nuestro departamento, de las veredas y de los barrios, se da cuenta como salen los niños pequeños y ya le decían a uno cuando uno qué quiere ser cuando grande. Ellos no decían que bombero, policía o astronauta, sino que todos decían que youtuber, que creadores de contenido, que eso era lo que ellos querían desarrollar, pero que no sabían cómo hacerlo, allí empezamos con nuestro equipo de trabajar, pensar y orientar como podíamos sacar adelante esta iniciativa”, dijo.

Según Cárdenas, esta iniciativa busca enseñarles a los jóvenes cómo tomar una buena decisión de vida, además de enseñarles diferentes temas en tecnología.

“Esto está moviendo mucho en el tema económico, entonces fue ideal pensar que el Estado se preocupe por este tipo de contenidos. Nosotros queremos enseñarles a los jóvenes como tomar una foto, un video; cómo hablar en público que tal vez eso no lo saben y que aprendan diferentes temas”, recalcó.

Además, Juan Camilo Cárdenas, autor del proyecto, aclaró que, todas las personas, de todas las edades, pueden en la escuela de creadores de contenido.

Publicidad

“La idea es que estos jóvenes para poderse graduar le tengan que crear contenidos a microempresarios del Quindío. Po ejemplo, se me paró un señor de 50 años a decirme por qué no puede ser creador de contenido, y tiene razón, esto ya no tiene edad sino es para todo el mundo. Es una iniciativa que abre la puerta a los habitantes del departamento. Además, la idea es cumplir sueños”, aclaró.

Le puede interesar: