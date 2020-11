El día en que George Clooney les regaló un millón de dólares a sus 14 mejores amigo

Desde hace años circulaba un rumor en Hollywood: la bondad de George Clooney con sus allegados que redundó con un gran regalo. Ahora el mismo Clooney ha reconocido que fue verdad: les regaló un millón de dólares a cada uno de sus 14 mejores amigos en el 2013, durante una cena privada.

Acababa de estrenarse Gravity y el actor decidió citar a su casa a sus mas grandes amigos, "gente que me dejó dormir en su sofá y me prestó dinero cuando no tenía nada, gente realmente buena" dijo a la revista GQ al reconfirmar el rumor.

Y no solo los sorprendió con un sobre para cada uno con un cheque un millón de dólares: también les pagó sus deudas, impuestos, para dejarlos realmente muy bien acomodados. "Tenía 52 años, estaba envejeciendo y mis amigos, mayores que yo, estaban aún mas viejos", dijo a la revista.

"Durante 35 años esos amigos me ayudaron a llegar a donde estaba de una forma u otra", dijo George Clooney sobre la motivación que tuvo para semejante demostración de cariño y bondad.

De hecho reveló que alguna vez un multimillonario en las Vegas le preguntó, con burla, por qué había hecho eso, a lo que le contestó "¿por qué no lo has hecho tú, idiota?".