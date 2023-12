El futbolista Hulk será padre por segunda vez con la sobrina de su exesposa: en redes lo critican

En medio de la emoción por la noticia de que el futbolista brasileño Givanildo Vieira de Souza, conocido como Hulk, se convertirá en padre por segunda vez con la sobrina de su exesposa, la polémica y las críticas no han dejado de rondar alrededor de la noticia.

Hulk, quien previamente estuvo casado con Irán Angelo de Souza y tuvo tres hijos con ella, anunció recientemente que será padre por segunda vez en su relación con Camila Angelo, la sobrina favorita de su exmujer. Esta situación no ha pasado desapercibida en los medios brasileños, generando un sinfín de comentarios y preguntas sobre esta inusual dinámica familiar.

La relación entre Hulk y Camila Angelo ha sido objeto de especulación desde que se hizo pública, debido a su conexión directa con la familia de su anterior esposa. A pesar de las críticas y el escrutinio público, la pareja declaró que están viviendo una relación seria y han compartido su entusiasmo por la llegada del quinto hijo del futbolista.

En sus redes sociales, Hulk expresó su gratitud por los mensajes recibidos sobre el embarazo de su actual esposa: "Quiero agradecer por los innumerables mensajes sobre el tema del embarazo de mi esposa. Otro hijo, otra bendición que Dios me ha dado. Estoy muy agradecido con Dios. No fue nada nuevo para mi familia".

Publicidad

Sin embargo, la noticia ha desencadenado una respuesta emotiva por parte de Irán Angelo de Souza, exesposa de Hulk, quien compartió sus sentimientos en una entrevista con el diario Record de Portugal. "Me despierto y me duermo sin entender por qué me pasó todo. El dolor es muy grande, a veces creo que me arrancará el corazón. Ella era una hija para mí", expresó, destacando la intensidad de su conexión con Camila.

Las críticas hacia Hulk no se han hecho esperar en las redes sociales, donde numerosos internautas han expresado su desaprobación ante la situación. El portal Eldesmarque.com publicó declaraciones de la exesposa del futbolista, quien compartió detalles íntimos de su relación pasada con Hulk.

Le di todo a esa chica desde que vino al mundo. Sacrifiqué mis sueños tantas veces para hacer sus sueños realidad agregó la exesposa de Hulk