El mensaje de Diego Maradona en homenaje al ‘Che’ Guevara a 50 años de su muerte

El próximo 9 de octubre se cumplirán 50 años, medio siglo, después de la muerte del líder revolucionario Ernesto, ‘Che’ Guevara, quien fue ejecutado de manera clandestina por el Ejército bolivariano en colaboración con la CIA.



Muchos han sido los mensajes en conmemoración de la importante fecha para gran parte de la población que concuerda con las ideologías infundidas por el ‘Che’, que marcó un hito histórico a este lado del mundo.



Le puede interesar: Rinden homenaje en Cuba al Che Guevara a 50 años de su muerte.



Esta tarde uno de esos mensajes se hizo viral por sus fuertes palabras. Se trata de una publicación hecha por el polémico exfutbolista y exdirector técnico Diego Maradona, quien a través de su cuenta en Facebook recordó a Guevara.



“Yo me pregunto, ¿cómo puede ser que al día de hoy no se hayan repatriado sus restos? Me gustaría que, en las escuelas, a los pibes de 15 o 16 años les cuenten su historia. Y que ellos saquen sus propias conclusiones. Pero lo tienen escondido, porque le tienen miedo. Porque los que vinieron después nos dieron mierda, en lugar de comida”, se lee en uno de los apartes del mensaje.



Las fuertes palabras de Maradona causaron opiniones divididas por parte de los cibernautas.



Publicidad



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.