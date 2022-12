El mensaje que dejaron en El Poblado para que se haga buen turismo en Medellín

Por estos días en Medellín, en el sector El Poblado, turistas y piasas se han encontrado una carta que condena el turismo sexual o de drogras en la ciudad y destaca lo positivo de visitar Medellín.

"Si sólo estás aquí por morbo y prostitutas puedes irte de nuevo, si realmente quieres saber, aprender y entender lo que pasa en la ciudad, no vayas a recorridos de Pablo Escobar, cuando pagas lo haces más grande…" es una de las frases de la carta que está pegada en varias postes de energía y que está escrito en inglés y que se titula "we don´t want mass tourism" (no queremos más turismo masivo).

El misterioso escrito no tiene firma y está principalmente en la zona de la calle 10, uno de los corredores con más visitas de extranjeros, como es el caso de Erik y Jim, padre e hijo, quienes llegaron a Medellín desde Estados Unidos.

“Medellín tiene más que ofrecer. Me gusta el tren, se convierte en algo mejor cada día. La cultura y la gente amistosa” dijo Erik.

En los primeros seis meses de este año, la ciudad ha recibido 180.816 turistas, 15 % más con respecto al 2018.

