El padre Linero reveló que ya le llueven hojas de vida y esta fue su reacción

En un video publicado por la presentadora de Noticias Caracol Vanessa de la Torre,

el padre Alberto Linero le contó a lo que se dedica por estos días luego de renunciar al sacerdocio.

Vea también: "Soy negro, un negro feliz: opinión del padre Linero

La conversación inició, en medio de las risas, aclarando que ella le puede decir padre o como quiera. Luego él le dijo que “está feliz, contento y las cosas van bien”. Más adelante, Linero agregó: “me han llegado hojas de vida, pero no las he analizado todavía. Estoy resolviendo los problemas primero”.

Publicidad

Finalmente, ambos llegaron a la conclusión que los problemas es mejor no resolverlos sino gozárselos.

El es maravilloso, lo quiero y lo admiro. Así de sonriente anda @PLinero pic.twitter.com/kbPeQQHIBY — Vanessa De La Torre (@vanedelatorre) September 21, 2018