'El peligro de estar cuerda', el libro que la escritora Rosa Montero presentará en la FilBo

Durante la Feria Internacional del Libro en Bogotá se exponen diferentes obras y este viernes, 19 de abril; la escritora española Rosa Montero, quien también es periodista y psicóloga, estuvo en Mañanas Blu con Camila Zuluaga exponiendo una de sus recientes obras titulada 'El peligro de estar cuerda', la cual será expuesta en la Filbo.

"La lectura te conecta con el resto del mundo, te conecta con otras personas que piensan y sienten como tú. Es una forma de encontrar cabezas parecidas a la tuya, porque todos somos diferentes y eso es parte de la normalidad", señaló Rosa Montero.

La escritora también se refirió a la importancia de la lectura y cómo esta puede contribuir en la vida de las personas y en la salud mental. Montero compartió su propia experiencia con los ataques de pánico, enfatizando que los problemas de salud mental son comunes y forman parte del ser humano. Asimismo, indicó las cifras de la OMS, las cuales señalan que el 25 % de la población experimentará algún tipo de trastorno a lo largo de su vida.

Por otra parte, mencionó algunas de las cosas que desea que las personas interpreten de sus obras y realizó un énfasis en su reciente obra titulada ‘El peligro de estar cuerda’, la cual estará expuesta en la Feria Internacional del Libro.

“Es el libro de mi vida, porque tengo la sensación de que es que lo he escrito durante toda mi vida. Lo he ido pensando y reflexionando, de hecho, hace 22 años, publiqué un libro que se llama ‘La loca de la casa’ que, pese a que tiene la palabra loca, no se refiere a la locura. Resulta que 23 años después me las he contestado con la obra ‘El peligro de estar cuerda’. Entonces son cosas que han dado vueltas y han retumbado en mi cabeza durante muchos años y que he llegado a contestarlas en este libro”, indicó Montero.

También se refirió al acceso de la lectura en tiempos de la era digital y como estas ven el mundo en una era en la que la vida es forjada en medio plataformas e inteligencia artificial.

“Los algoritmos hacen que la gente reciba información solo en sus móviles, en sus pantallas y sus tablets. Solo aquella información que reafirma sus propias ideas y que, además, son cosas que supuestamente le interesan y que están de acuerdo con sus propias ideas. Esto es peligrosísimo y está sucediendo desde hace mucho tiempo, porque cada vez más nos hacen vivir en un mundo imaginario. Creemos que nuestro pequeñísimo mundo es el mundo total y absoluto y es mentira. Puede llegar a ser un sectarismo en la sociedad y a una ignorancia de una incultura de lo que una sociedad es”, expresó la escritora Rosa Montero.

Además de la obra de la escritora española, que estará expuesta en la FilBo, también se contará con su participación de forma presencial, donde brindará algunas conferencias a los asistentes del evento, y compartirá su pasión por la lectura y su visión sobre la salud mental.

Escuche entrevista completa: