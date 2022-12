"El trabajo duro es lo más importante para ser emprendedor": Juliana Barreto

Este domingo En BLU Jeans estuvo la empresaria Juliana Barreto hablando sobre lo que se necesita para ser un emprendedor exitoso. También resaltó que no hay nada malo en no serlo, porque es algo a lo que no toda la gente aspira.

"Hay que tener una idea de negocio para desarrollar, plasmada y estudiada, eso es lo primero. Debe tener rentabilidad, pero una de las cosas más importantes es tener intolerancia a la frustración, porque hay muchas barreras", explicó.

Publicidad

La empresaria destacó que una persona debe tomar su emprendimiento como si fuera una multinacional desde el primer momento. Esta mentalidad es la que, según ella, lleva al éxito.

"Mientras mis amigos salen a tomar cerveza yo estoy liquidando una nómina. Esos son el tipo de sacrificios que hay que hacer. Incluso, mentalizado en que no es un sacrificio sino un esfuerzo, no se ve como algo tan difícil", dijo.

Vea también: Gobierno lanza convocatorias para fortalecer emprendimiento y cultura en Colombia

Publicidad

Destacó que para lograr el éxito hay que luchar por ello, que nada ocurre dando menos del 100%.

"No hay lugar para la mediocridad, esa es una mentalidad que no sirve y no tiene lugar en el momento de emprender", declaró.

Publicidad

Escuche aquí la entrevista completa en En BLU Jeans: