“El virus casi no me suelta”: Danna García reveló lo difícil que fue tener COVID

La actriz colombiana Danna García, recordada por protagonizar la novela Pasión de Gavilanes, contó las secuelas que le ha dejado el coronavirus, y lo que ha tenido que afrontar durante los últimos meses.

García se contagió en el mes de marzo y aseguró sentirse con síntomas aún. Además, dijo que es una enfermedad que deja secuelas en todo el cuerpo.

“A pesar de que el virus dura activo en el cuerpo un tiempo, en mi caso casi no me suelta. Las secuelas del COVID son algo que uno carga no sabemos por cuanto tiempo y la parte emocional es muy importante en este tipo de situaciones”, comentó la actriz.

Sobre las secuelas que le dejo esta enfermedad, Danna contó que sintió los síntomas habituales , pero también presentó vértigo.

“Cada cuerpo lo siente diferente, mis efectos secundarios no son necesariamente los de otra persona con COVID. Yo sentí vértigo, sentía como si atreverá la mesa (…) Además, yo tuve dengue un mes y medio antes de que me contagiara con el virus, se me juntaron las dos cosas en el cuerpo”, relató.

Actualmente, la actriz se encuentra viviendo en Miami pero confesó que espera volver a Colombia cuando la restricción en las fronteras disminuya.

Vea el video completo aquí: