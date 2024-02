Ella sería la modelo con la que Peso Pluma habría engañado a Nicki Nicole; se pronunció en sus redes

La relación entre Peso Pluma y Nicki Nicole, que recientemente había captado la atención de los fanáticos. Imágenes que circulaban en las redes sociales mostraban al cantante mexicano junto a otra mujer en un hotel de Las Vegas, lo que desencadenó la ruptura entre la pareja.

En los videos virales, Peso Pluma aparece caminando junto a la modelo en el marco del Super Bowl. A pesar de saber que estaban siendo grabados, no se separaron en ningún momento. La noticia no tardó en llegar a Nicki Nicole, quien eliminó todas las fotos junto al cantante de sus redes sociales y anunció el fin de su relación a través de un emotivo mensaje.

"El respeto es parte necesaria del amor", afirmó Nicki Nicole en su desgarrador mensaje, una declaración que resuena con fuerza en el ámbito de las relaciones personales y en la industria musical. "Lo que se ama, se respeta; y lo que se respeta, se cuida", agregó.

Ella sería la modelo con la que Peso Pluma habría engañado a Nicki Nicole

La mujer señalada como la "amante" fue identificada como Sonia Sahar, una influencer y modelo que cuenta con más de 20 mil seguidores en Instagram. En medio del escándalo, la modelo decidió romper el silencio en sus redes sociales, donde también se pronunció Nicki Nicole.

Publicidad

En su mensaje, Sahar desafió las versiones que circulaban en los medios y recordó que siempre hay dos lados en una historia. Las similitudes entre la joven y la mujer vista con Peso Pluma en Las Vegas han sido objeto de debate en las redes sociales, donde usuarios han comentado sobre aspectos como el cabello morocho y una cartera Chanel blanca que la modelo suele lucir en sus publicaciones.

No creas todo lo que escuchas en los medios. Siempre hay dos lados de una historia

Ella sería la modelo con la que Peso Pluma habría engañado a Nicki Nicole

La reacción en las redes sociales no se hizo esperar. "No le llega ni a los talones a Nicki", "No pueden cambiar a Nicki por ella", "Rompe hogares", fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas.