Emmanuel Esparza confiesa que su esposa siente celos al ver sus escenas eróticas

Emmanuel Esparza , el actor español que protagonizará la nueva serie ‘Fugitivos’ del Canal Caracol, reveló detalles de su vida en Agenda en Tacones.

Sobre su vida personal, agradeció que tanto él como su esposa ejerzan profesiones que se pueden poner en práctica en cualquier país y reveló que esta vez fue su pareja quien dejó la vida en España para acompañarlo en su nueva experiencia en Canal Caracol.

Esparza le reveló a las ‘entaconadas’ que muchas escenas eróticas son difíciles para su pareja, pero explicó que “llevamos muchos años dedicándome a esto y ha habido un proceso para aceptar este tipo de situaciones; la verdad es que aun así ni ella ni yo estábamos preparados para lo que se iba a venir”, comentó.

Dijo que su esposa, la modelo Cristina Warner evita ver escenas o capítulos que les puedan afectar. “Si no tiene que ver un capitulo, no lo ve y no pasa nada”.

Además el actor español destacó que trabajar en Colombia “hay sido una maravilla, cuento con compañeros y compañeras fantásticas” y recordó que es la tercera producción en el país que realiza y “sólo tengo palabras de agradecimiento con este país”.

Finalmente reveló que es fanático de las series norteamericanas e hizo un llamado a “los telespectadores colombianos, pues deberían apostar por este tipo de series para ayudar a que se sigan produciendo en el país”.