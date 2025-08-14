Encontró a su ex con otra mujer y su reacción fue impactante: la arrastraron de un carro

Un video difundido en redes sociales ha generado indignación en Valle Hermoso, Tamaulipas, en México, luego de que una joven resultara herida al ser arrastrada por una camioneta, presuntamente conducida por su exnovio, identificado como Carlos Eduardo, según medios mexicanos.

Según la denuncia pública realizada por la madre de la afectada, los hechos ocurrieron cuando la joven, que se encontraba con un grupo de amigas en un establecimiento de venta de bebidas alcohólicas, vio a su expareja junto a otra mujer. Testigos señalan que ella se acercó al vehículo con la aparente intención de abrir la puerta para agredir a la nueva pareja del conductor.

En ese momento, Carlos Eduardo habría arrancado sin detenerse, mientras la joven permanecía sujetada a la camioneta. La maniobra la arrastró varios metros hasta que perdió el agarre y cayó al pavimento, sufriendo lesiones.

El momento fue grabado por una de las acompañantes de la víctima y compartido por su madre, quien exigió que el responsable se haga cargo de los daños ocasionados. La mujer también señaló que el conductor ya habría protagonizado incidentes similares en Valle Hermoso y Matamoros, incluyendo presuntos accidentes de tránsito.

El hecho no tardó en hacerse viral y acumula cientos de reproducciones, además de todo tipo de comentarios. “Literalmente una arrastrada”, “Botón de los que aman los finales felices”, “Botón de apoyo al ex que va manejando”, “Y se hace la víctima”, “Su dignidad quedó por el suelo”, “Me atropelló y ella fue la que se colgó”, “Pero si ya es ex para que tanto drama”, son algunos de las reacciones que dejó el video viral.