Video: mujer sorprendió a su esposo besándose con otro hombre en pleno jacuzzi

En redes sociales circula un video que ha generado gran controversia y debate, luego de que una mujer sorprendiera a su esposo en una situación comprometedora con otro hombre dentro de un jacuzzi.

En las imágenes, que rápidamente se hicieron virales, se escucha a la mujer reprocharle al esposo mientras lo graba: “Yo quiero que los hijos tuyos te vean así, ¿sí me escuchaste? Mira para acá que te estoy grabando”. El hombre permanece de espaldas, mientras el otro involucrado, aparentemente sorprendido, pregunta: “¿Quién es ella?”. El esposo responde: “Julia, es mi esposa”.

De acuerdo con lo que se oye en el video, el segundo hombre desconocía que el implicado estaba casado. La mujer, visiblemente molesta, le dice: “Si tú quieres, quédatelo, yo te traigo la ropa”.

La confrontación toma un giro inesperado cuando se revela que, según el joven, su presencia en el lugar estaba motivada únicamente por dinero. La esposa asegura que descubrió la situación gracias a un GPS instalado en su vehículo: “Yo tengo un GPS en mi guagua, no a ti, porque ¿qué tienes tú de valor para yo cuidarte a ti?”.

Por su parte, el otro hombre exige el pago que supuestamente le correspondía: “¿Y mi cuarto dónde está? No quiero que tú me vas a depositar mi cuarto ahora mismo. Tu amigo querido tiene dos hijos”.

El clip ha generado cientos de comentarios, muchos de ellos compartiendo experiencias similares o debatiendo sobre la exposición pública de la infidelidad. Entre las reacciones se leen mensajes como: “Por el video lo sabe todo mundo”, “Yo lo dejo pero no le digo a mis hijos” o “Vamos a hacer daño a los niños una vez más”.