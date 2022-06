Envidiosos insultaron a los influenciadores Nubia e hijos tras apoyo de reconocida marca deportiva

Un momento incómodo vivieron Nubia Rocío Gaona Cárdenas y sus dos hijos, Jaime Alejandro y Arley David, más conocidos en las redes sociales como ' Nubia e hijos' : influencers que en las últimas horas fueron blanco de descalificaciones en las redes sociales y todo por la envidia.

En su cuenta de Instagram, la reconocida familia expuso los comentarios que recibieron tras confirmarse que una importante marca deportiva a nivel mundial los escogió como imagen de sus prendas.

"Cómo pudo contratarlos esa empresa a ustedes que ni se bañan, no les debieron pagar", se pudo observar en el post. "¿Por qué no se bañan? Qué asco", mencionó otro de los internautas en esta red social, lo que originó la respuesta de la querida familia campesina.

"No acostumbramos responder a estos mensajes, pero se volvieron muy frecuentes. No contar con agua todos los días y tener impedimento para cosas como cocinar o bañarse no debería ser motivo de burla", iniciaron en su respuesta.

Mostraron cómo, además de esta famosa firma alemana, hay otras que también los escogieron para exponer sus productos y servicios. Entre ellas una marca de chocolate, una de concentrados, un fondo de pensiones y de herramientas para el campo, entre otras.

"Somos muy afortunados de tener muchas cosas para agradecer todos los días, pero solo imaginen esos que no tienen agua nunca, ni un techo, ni comida y otras cosas fundamentales", se leyó en la publicación.

Nubia, Jaime y Arley contaron cómo pasaron 12 años sin energía eléctrica en su hogar, lo cual representó un gran desafío diario. "Y hay muchas más familias en situaciones peores y lo menos que deberíamos hacer es burlarnos o tratarlas como si fueran menos", agregaron.

"Gracias a todos los que nos han acompañado en este proceso que nos ha cambiado tanto la vida, ojalá poco a poco podamos cambiar la vida de muchas familias más, gracias a todas esas marcas que han visto algo significativo en nuestro trabajo", dijo la familia.

"A cada uno de ustedes que, a pesar de a veces no poder ser muy constantes, siempre están ahí para nosotros. Y a los que nos dejan mensajes feos ojalá puedan sanar su corazón y pensar que cada que escribes algo feo a una persona la puede afectar", puntualizó 'Nubia e hijos'.