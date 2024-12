Epa Colombia reacciona a bloqueo que pide Gobierno: “Emprender ha sido una cosa difícil”

Luego de la solicitud del Gobierno nacional , en nombre de Coljuegos, para bloquear las cuentas de Instagram y Facebook de los influenciadores Epa Colombia, La Liendra y Yeferson Cossio al parece por hacer uso indebido, una de las implicadas se pronunció a través de sus redes sociales.

La influencer y empresaria de keratinas Epa Colombia, se refirió a la carta de Coljuegos a través de su cuenta de Instagram.

“Salgo de la iglesia y que dizque la Epa Colombia multada, con un problema con Coljuegos, por eso este año no te regalé la oferta relámpago, yo sentía que esta gente me podía hacer la maldad. De verdad que a mi me pasan unas cosas, emprender ha sido difícil, a veces me dan ganas de llorar”, dijo la influencer a través de historias en red social.

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, además aseguró que los problemas que se le han presentado, en su mayoría son contra sus empresas.

Coljuegos, que hace parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, le pusieron la lupa a lo que publican estos influenciadores en redes sociales, pues estarían incumpliendo con una importante norma.

A través de sus historias de Instagram, la empresaria de keratinas reconoció que en diciembre de 2023 cometió el error de regalar un carro, pero no pagó el 20 % de la suma del carro a Coljuegos, pues esta entidad del Gobierno lo consideró como una rifa y no un regalo a sus clientes.

"No sabía que me tocaba pagar el 20 % porque para ellos es una rifa. Yo dije que sí, que estaba dispuesta a pagar. He respondido, he hecho las cosas súper bien, no hago apuestas", detalló Epa Colombia.

Coljuegos reitera que las páginas o plataformas que promocionan estos influenciadores, al no estar autorizados en el país, no pagan los respectivos derechos de explotación que son destinados a la salud de los colombianos.

Una de las plataformas señaladas y que no tienen luz verde para operar en el país es 1XBet.

“Nosotros estimamos que, cada año, se dejan de percibir cerca de $70.000 millones para la salud de los colombianos a causa de las rifas ilegales. Por eso, es indispensable que multinacionales como Meta se unan a la lucha contra esta conducta delictiva”, detalló Marco Emilio Hincapié, presidente de Coljuegos.

Por su parte, ni La Liendra ni Jefferson Cossio se han pronunciado con respecto a la solicitud que ha hecho el Gobierno nacional.