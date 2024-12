Epa Colombia responde a petición de Coljuegos de cerrarle las redes: "Trabajo honesto"

La influenciadora y empresaria Epa Colombia respondió a la solicitud de Coljuegos a Meta y al Centro Cibernético Policial que bloqueen las redes sociales de ella, así como de 289 perfiles, entre ellos La Liendra y Yeferson Cossio, debido a que promueven juegos de azar y suerte en plataformas ilegales no autorizadas en Colombia.

Según Coljuegos, estas plataformas no pagan los derechos de explotación que se destinan a la salud de los colombianos, lo que representa una evasión y un daño al sector salud. Por lo tanto, solicita el bloqueo de los perfiles de estos influenciadores en redes sociales para proteger el derecho fundamental a la salud de los colombianos.



Epa Colombia reconoce su error

A través de sus historias de Instagram, la empresaria de keratinas reconoció que en diciembre de 2023 cometió el error de regalar un carro, pero no pagó el 20 % de la suma del carro a Coljuegos, pues esta entidad del Gobierno lo consideró como una rifa y no un regalo a sus clientes.

"No sabía que me tocaba pagar el 20 % porque para ellos es una rifa. Yo dije que sí, que estaba dispuesta a pagar. He respondido, he hecho las cosas súper bien, no hago apuestas", detalló Epa Colombia.

Epa Colombia, La Liendra y Yeferson Cossio Instagram: @epa_kera100k, @la_liendraaa_oficial y @yefersoncossio

La influenciadora también pidió a Coljuegos que revise su caso en particular, pues, según ella, no está promocionando ninguna plataforma de apuestas.

"Coljuegos me multa por una suma extraordinaria, no se que cuántos salarios mínimos. Yo estoy dispuesta a pagar, claro, pero revíseme el caso bien, el mío", dijo en su Instagram.



Epa pide que no la comparen con La Liendra ni Cossio

Asimismo, pidió que no la comparen con los influenciadores La Liendra y Yeferson Cossio, pues ella no hace ese tipo de publicidades y está enfocada en sus keratinas.

"Trabajo honesto y transparente. No lavo amiga, porque ya estaría en la cárcel; ya me ha investigado la Dian", concluyó.