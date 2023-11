Epa Colombia reveló detalles de cómo ha llevado su embarazo: “Ha sido muy difícil”

Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia , quien ha estado en varias ocasiones en polémicas, compartió detalles íntimos sobre su embarazo y sus planes futuros junto a su pareja, Karol Samantha.

Desde el inicio de la sesión, Epa Colombia se enfrentó a preguntas directas sobre su estado de gestación. Ante la primera pregunta que le hizo uno de sus seguidores sobre cuántos meses lleva embarazada reveló: "Cinco meses, pero ha sido muy difícil". Además, se sinceró sobre las críticas que ha recibido, describiéndose como "súper quejumbrosa, blandengue, débil", revelando las dificultades físicas y emocionales que ha experimentado durante este periodo.

Otro tema clave fue su bienestar emocional junto a su futuro bebé, donde reveló que su embarazo no fue convencional, sino producto de una inseminación in vitro. La influencer explicó los efectos secundarios de los medicamentos, como la pérdida de cabello y problemas cutáneos.

La elección entre parto natural y cesárea fue uno de los momentos más sorprendentes en sus confesiones, pues Epa Colombia confesó que, debido a su orientación sexual, no ha tenido relaciones con un hombre y optará por una cesárea. Además, agradeció al doctor que la acompañará en este proceso, compartiendo su temor a ser observada durante el parto.

Epa Colombia no solo se abrió sobre sus experiencias físicas, sino también sobre la importancia de contar con el apoyo adecuado. La influencer dejó claro que, a pesar de las críticas, sigue siendo fuerte y decidida a dar la bienvenida a su hijo de una manera auténtica y única en su vida.

“Me iban a colocar dos embriones y yo dije: No, con uno, estoy que me muero, revivo, hay días en los que no puedo continuar con mi vida porque recaigo. Pero me sentí súper feliz. Apenas tenga a Daphne, voy a tener un niño y así, poquito a poquito”, agregó Epa Colombia. Confesión que sorprendió a sus fanáticos.