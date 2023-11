“Aparentan cosas que no son”: Epa Colombia le habría mandado dura indirecta a Andrea Valdiri

El pasado jueves, 23 de noviembre, se llevó a cabo la tan esperada boda de los actores Alina Lozano y Jim Velásquez, un evento que ha generado gran controversia en las redes sociales. Entre los invitados destacados se encontraba la famosa Epa Colombia, conocida por su empresa de keratinas y sus videos en redes sociales.

Antes de dirigirse al evento, Epa Colombia utilizó su plataforma de Instagram para compartir con sus seguidores una noticia que sorprendió a muchos: esta cumpliendo cinco meses de embarazo. La noticia ya la había compartido anteriormente por medio de sus rede. Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad para lanzar una pulla a Andrea Valdiri, otra figura reconocida en el mundo de la farándula.

"Mientras me alisto para el matrimonio de la cucha, recuerden que hoy se casa. Esa actriz, la que estuvo en Pedro el escamoso. Yo les cuento si es verdad, mentira, les digo todo", expresó Epa Colombia, mostrando la decoración navideña de su hogar.

Cabe recalcar que por medio de sus redes sociales Andrea Valdiri y Saruma confirmaron en sus redes sociales, después de miles de rumores, que se separaban.

A medida que continuaba hablando, la empresaria no dudó en compartir sus opiniones sobre el mundo del entretenimiento y las relaciones en la farándula. "Esto es un mundo de entretenimiento, de las redes eléctricas, de falsedad, donde te aparentan cosas que no son. Los matrimonios hoy en día no duran", afirmó. Además, destacó la emoción de asistir con su esposa, Karol Samantha, a la boda: "Lo más lindo de todo es que me dieron dos invitaciones y voy con mi esposa, para que después no estén diciendo cosas".

Cabe recordar que la polémica en eventos de la farándula no es algo nuevo para Epa Colombia. En abril de 2022, Daneidy Barrera, también conocida como Epa Colombia, asistió a una ceremonia privada con su pareja sentimental, generando controversia al haber recibido solo una invitación.