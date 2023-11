“No aguanto más”: la verdad detrás del video viral del hombre que rompe en llanto junto a su esposa

En redes sociales, cada día se hacen virales diferentes videos que le llegan a dar la vuelta al mundo y a los que en muchas ocasiones se les cambia el contexto. En TikTok, uno de esos videos se hizo viral, donde un hombre rompe en llanto en plena entrevista diciendo “No aguanto más”, junto a una mujer quien le dice: “Ay no, tampoco”.

El video le ha dado la vuelta y se ha vuelto en un meme, donde los internautas en internet lo han utilizado para expresar diferentes contextos. “Yo, media hora después de empezar a trabajar”, “Cuando llevas una semana de casado”, “Cuando me preguntas cómo va la vida de casado”, son algunos de los contextos que le han dado los usuarios en redes.

Sin embargo, muchos desconocían la historia detrás del video. Un ciudadano venezolano de Trujillo, identificado como chavista-madurista, rompe en llanto en una entrevista, expresando su apoyo al gobernador y al presidente Nicolás Maduro, pero revelando una angustiosa súplica de ayuda al régimen con un desgarrador "Ya no aguanto más".

La escena, que inicialmente se convirtió en un meme utilizado para expresar diversas situaciones cómicas y cotidianas, tomó un giro inesperado al descubrir la verdadera razón detrás de las lágrimas del hombre. Según el medio Maduradas de Venezuela, la mujer a su lado sería su esposa, quien reacciona con sorpresa y disgusto, exclamando: "Ay, no, así tampoco".

La situación ha generado opiniones encontradas en las redes sociales. Mientras algunos usuarios se burlan del video y lo utilizan como fuente de humor, otros expresan su preocupación y lamentan la difícil realidad que enfrenta este ciudadano y muchos venezolanos.

