Es dar herramientas para reflexionar: escritora Claudia Palacios sobre libro en homenaje a su madre

La reconocida periodista y escritora Claudia Palacios presentó su cuarto libro, titulado Hola, mami, ¿Qué hubo mija?, una obra que surge como un tributo a su madre, un año después de su fallecimiento, tras haber convivido durante 13 años con la enfermedad de Alzheimer.

Durante la presentación en Mañanas BLU, Palacios enfatizó que este proyecto busca trascender el relato del duelo personal. Según la autora, “el propósito del libro es dar herramientas para que reflexionemos y tomemos acción sobre lo importante que es disfrutar la vida mientras estamos bien”.

La periodista resalta la necesidad urgente de prepararse para una vida más larga, señalando que la sociedad actual es cada vez más longeva. “Desde jóvenes tenemos que planear, tomar hábitos y hacer las acciones para que esa longevidad sea como la imaginamos”, afirmó con determinación.

Palacios reflexiona sobre cómo la falta de equilibrio puede afectar el futuro. En referencia a su madre, mencionó que ella se dedicó a “matarnos trabajando, dedicarnos solamente a trabajar”, una conducta común que, según ella, agota la salud antes de poder disfrutar del tiempo libre.



Uno de los puntos más sensibles del libro es el papel de quienes cuidan a personas con enfermedades incapacitantes. Claudia advirtió que la sociedad no está preparada para este rol: “Muchas veces el cuidador incluso muere primero que la persona que es cuidada, porque el cuidador se enferma”, debido a la carga física y emocional.

La autora propone cuestionarse “cómo ser una sociedad donde cuidemos a los cuidadores y donde nos preparemos para ser cuidadores”. Esta preparación incluye entender que las familias son cada vez más pequeñas y que el apoyo mutuo es vital para el bienestar común.

El libro invita a dejar de lado la “mojigatería” y hablar abiertamente sobre el final de la vida. Para Palacios, ignorar estos temas es perjudicial: “Si no te quieres morir joven, pues prepárate para envejecer y disfruta lo que es ese proceso de la vida”, señaló con claridad.

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Hablar de la muerte permite, según la escritora, mantener la independencia en la etapa final. “Hablemos de eso para que esos años últimos los podamos vivir y tengamos autonomía sobre la calidad de vida que queremos tener”, evitando que otros tomen decisiones por nosotros.

Finalmente, Palacios compartió una lección personal sobre el autocuidado a través del arte. Tras retomar el canto para el lanzamiento de su libro, reflexionó sobre la importancia de no abandonar las pasiones: “Esos talentos que uno deja morir por estar dedicado a una sola cosa después son muy de utilidad”, dijo.

Concluyó que mantener estos talentos ayuda a vivir con mayor plenitud en las últimas décadas del ciclo vital. El libro, que incluye guías sobre voluntad anticipada, ya está disponible para quienes buscan “responsablemente tomar decisiones a tiempo” para su propio beneficio y el de la sociedad.