¿Es el momento de despertar la conciencia la situación que vive el mundo?

Este domingo En BLU Jeans estuvo Mauricio Puerta, antropólogo y arqueólogo de profesión, pero astrólogo de vocación, hablando sobre cómo adaptarse a los cambios que están pasando a raíz de la pandemia del coronavirus en el mundo y la necesidad del ser humano a acoplarse y continuar.

“El futuro siempre está atrás (...) Estamos en un momento del despertar de la conciencia. La tierra está pasando por la misma situación de la Peste Negra en la Europa del siglo XIV, problema que se lo achacan a Marte y a Saturno. Sin embargo, la idea no es esa, la idea no es echar culpas, sino ver cuál es nuestra participación para que el coronavirus frene”, afirmó.

Publicidad

El mundo se pregunta por el futuro, en especial si las personas van a salir mejores o peores de esta situación. Sin embargo, esa pregunta trascendental no viene al caso para el experto. En esta ocasión, Puerta aseguró que se sale diferente, pero no mejor o peor.

“La humanidad no va a salir ni igual ni mejor, la humanidad tiene que salir diferente, esto significa que no se puede andar con el cuento de ser mejor o el pensamiento de ser bueno o malo, es ver cómo aprovechar esta época de encierro para encontrarse y ver qué cosas diferentes puedo explotar. La peor tragedia que puede haber en una tragedia es desaprovecharla”, expresó.

Vea aquí: Van más de 65.000 muertos en el mundo por coronavirus

Publicidad

Asimismo, sobre el poder de la mente, es necesario entender qué está pasando y de esa manera pasar por las tres fases, que son las que se buscan, según el experto, lograr que no se encasille a las personas.

“Hay tres clases de mentes: la personal, que es la de la vida diaria; la mente superior, que se empieza a hacer preguntas más trascendentales y cuestionarse por el sentido de la vida; y la mente universal, la que no juzga y la que tiene que reclamar que no la encasillen, no la encierren”, explicó.

Publicidad

Escuche la entrevista completa con Mauricio Puerta en En BLU Jeans: