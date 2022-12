‘Es mi versión y no la cambio’, el libro de anécdotas de Alí Humar

Para reír y entender por qué Ali Humar logró entrar a los corazones de los colombianos en tantos años, Alí Humar lanzó su más reciente publicación ‘Es mi versión y no la cambio’, con la que quiere mostrar una serie de anécdotas alrededor de su carrera profesional.

Alí Humar, un personaje protagonista de todo tipo de eventos relacionados con entretenimiento, cultura, arte y televisión en Colombia, que durante 20 años dirigió Sábados Felices, estuvo en Mesa BLU hablando de su libro.

Una de las grandes sorpresas que se llevaron los colombianos el año pasado fue, justamente, la salida de Alí de Sábados Felices, el programa en el que estuvo por dos décadas, pero confesó que, para él, ya era tiempo de decir adiós.

“Fueron casi 20 años, me venían quitando funciones por mi condición física, por desplazamientos, a veces me costaba, se me dificultaba. El programa ya tiene una dinámica casi propia, hay que estar pendiente, pero eso funcionaba y yo mismo se lo plantee a las directivas”, contó, sobre su salida de uno de los programas de la televisión más antiguos en Colombia.

No obstante, confesó que el éxito de Sábados Felices ha sido desde siempre que los colombianos tomaron como un hábito verlo.

“Esto es una combinación genial, el concursar y las parodias, algo que se volvió un hábito de los colombianos”, dijo.

Escuche más anécdotas de Alí Humar y su libro ‘Es mi versión y no la cambio’ en la entrevista completa con Mesa BLU:

