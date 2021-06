Es una película que al final habla del amor: Juan Pablo Urrego sobre ‘El olvido que seremos’

En entrevista con El Radar de BLU Radio, el reconocido actor Juan Pablo Urrego reveló varios detalles acerca de la película ‘El olvido que seremos’ y habló de su cercanía con el también actor Javier Cámara.

La tan esperada película se estrenará el 15 de junio en medio de la reapertura que se da en el país del cine.

“En el 2018 me llamó la productora de la película y me preguntó que, si me había leído el libro ‘El olvido que seremos ’, le dije que sí y me dijo ‘léetelo otra vez que vamos a hacer unas audiciones porque vamos a hacer la película’. A mí siempre ese libro me conmovió mucho, me ha gustado mucho la historia”, contó Juan Pablo.

Asimismo, el actor se le midió a hablar acerca de su cercanía y cómo comenzó su relación con Javier Cámara.

“Es uno de los mejores actores de España. Él estaba en una serie y me pidió que le mandara muchas notas de voz, él empezó a estudiar el tono y acento colombiano hasta que llegó aquí a Colombia y empezamos una relación muy cercana, pero sin pensarlo, entonces cuando empezó el rodaje de la película ya existía esa cercanía”, expresó Juan Pablo sobre el actor español Javier Cámara.

Además de esto, el reconocido actor mencionó que con cada escena se enfrentaban a un reto diferente.

“Cada escena tiene su reto. Sin duda esa escena fue la más difícil, fue la que nos tuvo cabezones todo el tiempo sobre cómo la vamos a hacer. Realmente era muy emotiva, en el primer ensayo Fernando dijo no vamos a estudiar más, vamos a hacerla”, narró sobre la escena del asesinato de Héctor Abad Gómez.

Pero el tema no se quedó allí, pues el actor en medio de la entrevista con El Radar se le midió a hacer una invitación a todos para que vayan a ver esta gran producción de Caracol Televisión.

“Es una película que al fin y al cabo habla del amor, es una película que le ha ido muy bien internacionalmente, es una película muy buena. Es muy emocionante para que vayan y la vean, estoy muy emocionado, el resultado es muy lindo, espero que les guste”, agregó.

Vea el video:

Escuche la entrevista completa de Juan Pablo Urrego aquí: