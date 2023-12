Escándalo por polémico comentario de piloto español en programa deportivo: “Marica el último"

El reconocido piloto español de motociclismo Jorge Martín asistió a El Hormiguero, uno de los programas deportivos más visto en España para hablar de su rendimiento y el balance de lo que fue esta temporada, pero terminó siendo noticia por unas polémicas palabras por las que fue fuertemente criticado en redes.

El piloto madrileño de MotoGP realizó un comentario inapropiado que no ha tardado en ser señalado como homófobo. Las redes estallaron en contra del español y hasta pidieron cancelar el programa al que asistió.

Jorge Martín fue el invitado especial del programa este lunes y, durante una larga y detallada charla con el presentador Pablo Motos, donde abordaron varios temas, realizó un comentario inapropiado que rápidamente fue señalado como homófobo.

En un momento de la entrevista, el presentador le preguntó a Martín si tenía "buen rollo con los demás pilotos" en una clara muestra de saber cómo era su relación con ellos en la pista.

"Sinceramente, solo me llevo bien con un piloto, Aleix Espargaró, con el que tengo una relación casi de hermanos... Con los demás, no pretendo ser su amigo; son mis rivales. No es igual adelantar a Aleix que a otros. Yo voy a ir a tope. Y, o te quitas, o te quito. Quiero ser respetuoso, pero aquí marica el último", expresó el piloto al hablar de su amistad con Espargaró.

La respuesta, que Martín consideró un chiste, llegó días después de que Alfonso Guerra, expolítico del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, afirmó en el mismo programa que ya no se puede hablar de "nada": "Antes hablaban de homosexuales, de enanos, de todo… Ahora, no". Sin embargo, esta declaración no generó tanta gracia en las redes sociales, donde el piloto español fue duramente criticado.

Las redes sociales se llenaron de indignación, con numerosos comentarios criticando el comentario homófobo del piloto, incluyendo risas y aplausos en el programa. Algunos televidentes expresaron su descontento, desde pedir la cancelación del programa hasta calificar de basura al piloto. Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha emitido declaraciones sobre el tema.

Sabe usted que es lo que quiero?

Que cancelen el hormiguero https://t.co/0iNBuEVbuq — Dani Garbi (@DaniGarbi99) December 4, 2023

"No concibo tener frente a mí a alguien que diga eso y no recriminárselo, ya sea en privado o en televisión", "Un joven diciendo estas burradas en prime time", "Sabe usted que es lo que quiero? Que cancelen el hormiguero" y "la homofobia sigue siendo aplaudida en España", fueron algunos de los comentarios llenos de indignación de los televidentes del programa estrella de Antena 3.

