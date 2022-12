Ese es mío, dije cuando vi a Juan Pablo II y agarré su sotana: Amílkar Hernández

cuando vino a Colombia en 1986.

“Estaba comenzando como reportero en Cinevisión, el director Manuel Prado me ordenó entrevista exclusiva con el papa justo cuando el pontífice puso un pie en el país. Tenía un amigo que es hoy el obispo de Engativá, en ese momento era el jefe de prensa del episcopado (monseñor Candelo le decíamos), y le dije que me ayudará a hacer ese trabajito para salvar el puesto. Me dijo: el papa viene al Celam, véngase temprano, yo lo meto al edificio y lo escondo ahí”, recordó Hernández.

“Llegué y nos escondieron en el segundo piso y apunto de radio estaba escuchando el recorrido del papa. Cuando escuché que ya estaba entrando al edificio entré en éxtasis salvaje, como un reportero esperando la chiva de su vida. Me puse en la punta final de la escalera, cuando de pronto veo iluminado el piso y veo el papa”, agregó.

Además, el reportero dijo “cuando vi al papa dije ese es mío (…) me lanzo a saludarlo, con las angustias del caso, nadie prepara preguntas inteligentes. Eran frases sueltas que iban y venían. Él me respondía sorprendido y con bendiciones para todos”.

“La Guardia suiza comenzó a forcejear para separarme de él y lo primero que pensé fue en agarrarlo en la sotana. Donde me tumbe nos vamos al suelo con todo y papa. Sin embargo, me hicieron una llave y me soltaron. Más adelante insistí, me colé entre los invitados, los escoltas se me lanzaron y luego el papa me dice “se puede defender” y se va el papa muerto de la risa”, expresó.

Por último, aseguró que desde hace mucho tiempo siente cercanía con Juan Pablo II. “Siento que realmente estuve al lado de un santo”.