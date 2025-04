Español probó la fruta exótica del Huila y quedó enamorado: “Este lugar es mágico”

El youtuber español Yo Soy Plex, conocido por su contenido de viajes y exploración en diferentes partes del mundo, se encuentra realizando un recorrido por Colombia como parte de su serie ‘La vuelta al mundo’ . En esta ocasión, el joven creador de contenido visitó el municipio de Pitalito, en el departamento del Huila, una zona reconocida por su café de alta calidad y por su riqueza natural.

Durante su paso por esta región del sur del país, Yo Soy Plex tuvo la oportunidad de conocer una finca cafetera donde aprendió de primera mano sobre el proceso de producción del café colombiano, desde la recolección de los granos hasta el tostado. El joven compartió su experiencia a través de un video publicado en sus redes sociales, donde no solo destacó la calidad del café, sino también un descubrimiento que lo dejó sorprendido.

Mientras recorría la finca, el joven español se encontró con una fruta que jamás había visto ni probado antes: la guama. El joven mostró el fruto ante la cámara y confesó: “No lo había visto en mi vida”.

Posteriormente, explicó cómo se consume: “Lo abres y dentro tiene la semilla, pero te comes la parte blanca”. Tras probarla, no pudo ocultar su entusiasmo: “Está muy buena, no lo había probado nunca. Este lugar es mágico, es como el corazón de la tierra, te encuentras unas cosas”.

La experiencia no terminó allí. El youtuber ofreció la fruta a sus amigos, también españoles, quienes lo acompañaban en la travesía y quienes, al igual que él, quedaron encantados con el sabor de la guama.

Guama Foto: captura de pantalla

¿Qué es la guama?

La guama, también conocida como guamo o guamo machete, es una fruta silvestre que crece en varios países de América del Sur. Proviene de un árbol que puede alcanzar hasta 20 metros de altura. Al abrirla, se descubre una pulpa blanca, de textura suave y sabor dulce, que recuerda al algodón de azúcar y se consume de manera natural.

Además de su sabor particular, la guama es apreciada por sus propiedades medicinales. Diversos estudios y saberes tradicionales señalan que posee beneficios para el sistema digestivo y puede actuar como relajante natural. En algunas regiones también se utiliza con fines ornamentales y para brindar sombra en cultivos mixtos.