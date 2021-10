Estamos construyendo la primera universidad para personas con discapacidad: Jeison Aristizábal

En los canales digitales de BLU Radio tuvimos a Jeison Aristizabal, un emprendedor social reconocido internacionalmente por su labor con niños en condición de discapacidad en el distrito de Aguablanca en Cali.

Jeison Felipe Aristizábal, ha atendido a la fecha a más de 800 niños brindándoles rehabilitación, alimento, orientación y educación pese a que también nació con parálisis cerebral, condición que en lugar de representar un obstáculo para él, ha sido el mayor motivamente para su superación y para sacar adelante la fundación Asodisvalle.

Dadas las dificultades que sufren las personas con discapacidad a la hora de encontrar oportunidades laborales y educativas, desde hace unos años, Jeison ha soñado con construir la primera universidad para jóvenes con discapacidad cognitiva de Latinoamérica y fue precisamente esta iniciativa, la que nos llevó a entrevistarlo.

¿Cómo surge esta idea de la universidad para personas con discapacidad?

Es un sueño, un proyecto lindísimo. Como en toda familia, nuestros niños llegaron pequeños y se crecieron y cuando los niños se crecen pues la pregunta es ¿qué vamos a hacer para que tengan un proyecto de vida? y encontramos que la gran falencia de nuestros jóvenes con discapacidad en el país, es la falta de oportunidades y la falta de preparación. Entonces empezamos a construir hace dos meses la universidad. Nuestra universidad es una universidad incluyente, con enfoque diferencial. Una universidad que busca no ver la limitación del joven con discapacidad sino ver su capacidad. Y esa capacidad la vamos a potencializar para que sean profesionales y puedan trabajar, porque otra gran falencia es que al no estar preparados tampoco tienen oportunidades laborales.

Nos falta sensibilizarnos sobre la búsqueda de oportunidades de las personas con discapacidad, cuéntenos más de esta realidad y de su proceso para ingresar a la educación superior.

Empiezo por contarte que el país tiene cifras nada alentadoras. De 100 personas con discapacidad, solo 42 logran entrar al sistema educativo. De esas 42 solo 14 logran terminar su bachillerato, y de esas 14 solo entre 3 o 4 logran una carrera universitaria. Por supuesto yo viví todas las dificultades, por insensibilidad, por trasporte, por las mismas estructuras de las universidades que no son accesibles y las barreras actitudinales. A veces el maestro no está preparado para atender a un joven con discapacidad porque o pensamos que no es capaz, o pensamos que no va a seguir el ritmo del grupo. Yo estudié Comunicación Social y Derecho y no fue nada fácil. Por eso esta universidad que estamos construyendo va a permitir que muchos jóvenes logren superar estas barreras que no son solo arquitectónicas sino actitudinales de la misma sociedad.

¿Qué piensa usted que le hace falta al Estado colombiano y a la sociedad para brindar mejores condiciones de vida a las personas con discapacidad?

Al Estado le ha faltado mucho por hacer. Creo que hemos sido una comunidad que en el sistema educativo ha venido experimentado. Es lamentable ver cómo en los últimos 15 años el modelo de inclusión educativo ha cambiado y ha variado para fracasar. Primero con las aulas incluyentes, luego dijimos "vamos todos a las aulas" pero no se tenía el personal capacitado para atender a la población. Digamos que ha sido un modelo más de experimentar y no un modelo serio y organizado. Cada modelo de Estado ha andado por su parte, no hemos logrado un modelo de Estado que vaya en una sola dirección o de manera articulada.

Y como sociedad es una cuestión más de percepción. Es saber que la persona que tiene alguna discapacidad tiene capacidades. El empresario se está perdiendo de una mano de obra valiosísima, de un capital humano valiosísimo que no hemos sabido aprovechar. Por ejemplo en el tema de procesos de manofactura, una de las poblaciones más habilidosas y con más capacidades son las personas con discapacidad auditiva, y esa mano de obra la está desperdiciando el país. Por eso lo que la universidad va a hacer, es potencializar esta mano de obra, cambiar los conceptos y percepción de la sociedad.

¿En estos dos meses qué ha pasado con el proyecto de la universidad, en qué ha avanzado y qué falta?

Estamos en la parte de construcción. Estamos invitando a todos los colombianos a que se unan y nos apoyen. Pueden donar un salón o una beca simbólica de $1'000.000 de pesos. Contamos con el apoyo de la mitad del proyecto que ya nos lo donó la fundación Maestro Cares de Marc Anthony. Estamos también en la construcción de pénsums académicos, todo el tema de licencias ante el Ministerio de Educación y la creación de la planta docente, ¿cuál es nuestro perfil de docentes? la idea es que quieran aprender de inclusión y principalmente que tengan actitud y ganas de aprender y mejorar como decentes.

¿Usted dice que la vida es una cadena de sueños ¿cuál es el próximo sueño de Jeison Aristizábal?

Nuestro siguiente sueño es que muchas personas repliquen este modelo. Este es un sueño para replicar, ya que Latinoamérica tiene más de 5'000.000 de jóvenes con discapacidades cognitivas que necesitan oportunidades universitarias. Soñamos que muchas personas y entidades vengan a conocer este proyecto, se enamoren él y lo repliquen.

¿Qué le diría a las personas que están pasando por una situación de discapacidad o tienen a un familiar discapacitado en su familia y no ven la luz al final del túnel?

Yo les diría las palabras que le aprendí a mi mamá "nunca diga no puedo" a pesar de las limitaciones y a pesar de las dificultades el secreto es nunca decir "no puedo" siempre hay que decir "sí puedo", "sí soy capaz" siempre hay que decir "sí lo voy a lograr".