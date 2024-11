Este es el chef colombiano que triunfa en Dubai: estos son sus restaurantes

Del 4 al 6 de noviembre, Dubái se convirtió en el epicentro de la gastronomía mundial al albergar la octava edición de los "The Best Chef Awards 2024", una de las ceremonias más importantes del ámbito culinario. Conocidos como los "Premios Nobel de la cocina", estos galardones destacan a los chefs más sobresalientes y sus contribuciones a la gastronomía global. Entre los homenajeados de este año, el chef colombiano Álvaro Clavijo brilló al recibir el prestigioso reconocimiento de “Tres cuchillos” (The Best), la máxima distinción otorgada en esta gala.

Álvaro Clavijo logró obtener la máxima categoría de "Tres cuchillos", un galardón reservado para aquellos chefs que alcanzan el 80% o más de los puntos en la evaluación del jurado, reflejando un nivel de excelencia culinaria de primer nivel. Este reconocimiento no solo celebra la habilidad y dedicación de Clavijo, sino que también marca un momento histórico para la cocina colombiana, que sigue ganando prestigio en el escenario internacional.

Clavijo expresó su gratitud al recibir el premio: “Me siento muy agradecido por estar en la categoría más alta en The Best Chefs Awards y orgulloso de mi equipo de Selma y El Chato. Este tipo de reconocimientos muestra cómo nuestro arduo trabajo contribuye a poner la gastronomía colombiana en el mapa mundial.”

Restaurantes de Álvaro Clavijo en Bogotá



Selma: el proyecto más reciente de Clavijo, se destaca por su propuesta de cocina mediterránea en un ambiente relajado y acogedor. Ubicado en una casa de principios del siglo XX en Bogotá, ofrece platos clásicos como hummus, cordero y mariscos a la parrilla, junto con una selección de cócteles que crean una experiencia gastronómica completa.

Dirección: Cl. 65 #4-50, Chapinero, Bogotá, Cundinamarca

Selma, restaurante del chef Álvaro Clavijo// Foto: IG: @selma_rest

El Chato: por su parte, es un homenaje a Bogotá y a sus productos locales. Clavijo trabaja estrechamente con pequeños productores para asegurar la frescura y autenticidad de los ingredientes. La carta cambia con las estaciones, reflejando la disponibilidad de productos y apoyando la sostenibilidad local.

Dirección: Cl. 65 #4-76, Chapinero, Alto, Bogotá

El Chato, restaurante del chef Álvaro Clavijo// Foto: IG:@elchato_rest

El camino de Álvaro Clavijo: formación y trayectoria internacional

El chef Álvaro Clavijo comenzó su formación culinaria en la Escuela de Hostelería Hofmann de Barcelona y el Cordon Bleu de París. Durante su carrera, ha pasado por algunas de las cocinas más prestigiosas del mundo, incluyendo el Atelier de Joël Robuchon y Noma en Dinamarca, del chef René Redzepi. Tras su paso por Nueva York, donde trabajó en Per Se y Atera, regresó a Colombia para abrir su propio restaurante.

En 2017, Clavijo inauguró “El Chato” en Bogotá, un bistró contemporáneo que rápidamente capturó la atención internacional. Su propuesta gastronómica ha sido elogiada no solo por sus innovaciones, sino también por su enfoque en ingredientes locales y su trabajo con pequeños productores. En 2023, el chef expandió su visión culinaria con la apertura de **Selma**, un restaurante de inspiración mediterránea ubicado en una casona restaurada en Bogotá.

Chef Álvaro Clavijo// Foto: suministrada

Premios y reconocimientos de Álvaro Clavijo

El Chato y Selma han logrado importantes distinciones en la escena culinaria internacional. Entre sus logros más destacados están:



2018: "El Chato" debutó en el puesto 21 de los “Latin America’s 50 Best Restaurants”.

"El Chato" debutó en el puesto 21 de los “Latin America’s 50 Best Restaurants”. 2022: Clavijo entró en la lista mundial en el puesto 83 de los “The World’s 50 Best Restaurants”.

Clavijo entró en la lista mundial en el puesto 83 de los “The World’s 50 Best Restaurants”. 2023: fue calificado como el segundo mejor restaurante de América Latina y el mejor de Colombia.

fue calificado como el segundo mejor restaurante de América Latina y el mejor de Colombia. 2024: “El Chato” alcanzó el puesto 25 en “The World’s 50 Best Restaurants”, siendo el único restaurante colombiano en la lista de los 50 mejores.

Estos reconocimientos no solo avalan el talento de Clavijo, sino que también muestran el impacto que su propuesta culinaria está teniendo en el ámbito global, poniendo a Colombia en el mapa de la alta gastronomía.