¿Cómo consumir alimentos de forma responsable en Navidad?

Ana catalina Suárez, directora de los bancos de alimentos de Colombia, habló en BLU Verde sobre la importancia de disminuir el desperdicio de alimentos en la época de Navidad.

“Podemos empezar por prácticas pequeñas como comprar exactamente lo que vamos a consumir para que no nos queden productos de más en casa y teniendo en cuenta que no todos los invitados llegan pues hay que tratar de no cocinar todos los alimentos a la hora de cocinar la cena y poder aprovechar esos alimentos en otras cenas que vayamos a tener”, señaló Ana Catalina Suárez.

La funcionaria hizo la invitación a empacar la comida que sobre en papel aluminio o consumir lo que quedó en otras comidas como el desayuno. Esto dependiendo de cuánta comida se tenga o cuántas veces estuvo por fuera para saber si se debe consumir lo antes posible.

“Es importante hacer mercado una vez hayamos comido y hacer una lista para saber exactamente lo que necesitamos comprar”, añadió Suárez.

Finalmente, Ana Catalina Suárez hizo la invitación a donar productos en buen estado a los más de 18 bancos de alimentos del país.

“¿Qué tal si acompañamos a las personas con un mercado como el que quisiéramos consumir en la cena de Navidad?, productos como arroz, granos, asociados a las proteínas vegetales y animales”, indicó.

